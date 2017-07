Typo3 – Webdesign mit CMS

(fair-NEWS)

Ein professionelles CMS für Unternehmen TYPO3 ist ein besonders gut für den Enterprise-Einsatz optimiertes Contenet Management System. Die für ihre Flexibilität bekannte Plattform ist im deutschsprachigen Raum führend bei Unternehmen aller Größen. Das System ist an zahlreiche Einsatzszenarien anpassbar und erlaubt es, viele verschiedene Website-Typen zu realisieren. So stehen von der einfachen Unternehmens-Visitenkarte bis hin zum voll ausgebauten Online-Shop alle Möglichkeiten offen. Das System lässt sich einfach über ein Backend, eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, bedienen und verwalten. Dort können die Nutzer einfach Texte erstellen, Bilder hochladen und diese sogar bearbeiten.Design und Funktion präzise getrennt bei Typo3Ein großer Vorteil des Systems ist die Trennung von Design und Funktion. So können Sie jederzeit das Webdesign Ihres Webauftritts ändern lassen, ohne dass die Inhalte davon beeinträchtigt werden. Vom kleinen Facelifting bis zur völligen Neukonzeption des Auftritts ist alles möglich. Bei einer Design-Änderung wird einfach eine Designvorlage, ein so genanntes Template, modifiziert oder ausgetauscht. Weiterhin bietet Ihnen TYPO3 alle Vorzüge des modernen Webdesign wie HTML5 und CSS3. So sind problemlos responsive gestaltete Websites möglich, die sich automatisch an die kleinen Displays von Smartphones und Tablets anpassen. Beispiele unter: www.werkier.de Mehrsprachigkeit und RechteverwaltungViele für Unternehmen besonders wichtige Funktionen sind bei diesem CMS bereits ab Werk verfügbar. Mehrsprachige Websites sind mit diesem System einfach erstellbar, so dass Sie problemlos internationale Kunden ansprechen können. Ein weiteres Highlight ist die Rechteverwaltung. Sie können beliebig viele Benutzer anlegen, die verschiedene Rechte für die Bearbeitung der Seite besitzen. Beispielsweise kann eine Gruppe von Redakteuren exklusiv mit dem Schreiben von Texten betreut werden, während ein Administrator für technische Verwaltungsaufgaben zuständig ist. So kann ein effizienter Workflow gestaltet werden und Fehler bei der Bedienung werden weitgehend vermieden.Mit Extensions problemlos erweiterbarDas Contenet Management System ist modular aufgebaut und erlaubt eine Erweiterung des Funktionsumfangs durch so genannte Extensions. Mehr als 5.000 Erweiterungen sind bereits verfügbar, viele davon kostenlos. Darunter befinden sich sowohl Funktionserweiterungen des Frontends als auch des Verwaltungs-Backends. Individuelle Extensions können jederzeit erstellt werden.Flexibilität und Sicherheit durch Open Source Typo3Das System wird unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht und ist damit im Grundsatz kostenlos. Sie sind deshalb auch nicht an bestimmte Dienstleister gebunden, sondern können frei zwischen verschiedenen Anbietern auswählen. Weiterhin ist dank des Open Source Ansatzes eine große Entwicklergemeinschaft an der Programmierung beteiligt. Fehler werden schnell erkannt und zügig per Sicherheitsupdate verfügbar gemacht.AngebotWir übernehmen für Sie den kompletten Service rund um die Erstellung von Printmedien und Werbemitteln. Gerne unterbreiten wir für Sie ein individuelles Angebot! Kontaktieren Sie uns für mehr Infos: Tel.: +49 2131 386 987 1 – Mobil: +49 157 728 838 43