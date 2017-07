Roben im Wandel der Zeit

(fair-NEWS)

Die Roben, mit denen Richter und Anwälte ihre Arbeit leisten, sind Sinnbild für gerichtliche würde und verdeutlichen durch die Kleidung den Berufsstand. Der dunkle Stoff der Roben sorgt für ein akurates Auftreten und ein straightes Erscheinungsbild der Richter.Schwarz glänzende Roben repräsentieren den Richterstand, aber auch für Anwälte sind fließende Roben ein ganz besonderes Privileg. Die Roben dürfen natürlich nur im Dienst getragen werden und verbergen die Alltagskleidung der juristischen Funktionsträger. Auch die Handlungen in den Roben erfolgen nachvollziehbarerweise nicht als private Person, sondern in der Funktion des juristischen Rahmens.An vielen Gerichten ist das Tragen von Roben Pflicht wie am Verwaltungsgericht Berlin, dem Landgericht Berlin oder dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und weiteren Gerichten in ganz Deutschland. Praktisch ist, dass die Roben modische Fauxpas verbergen.Das Tragen der Roben ist übrigens nur im Gerichtssaal und dem Bereich des Eingangs erlaubt. Typische Filmszenen aus Hollywood, wo Juristen mit der Robe auf der Straße unterwegs sind oder im Treppenhaus, wären ist Deutschland entgegen der Etikette von Richtern und Anwälten.Weitere Informationen auf: www.gewandmeisterei.de Bei der Anhörung von kleinen Kindern legen viele Richter ihre Roben ab, da die Gefahr besteht, dass Kinder durch die für sie ungewohnte Kleidung verunsichert werden könnten und sie den kleinen Besuchern die Situation erleichtern möchten. Roben sind an und für sich in Ordnung, denn sie helfen auch gerichtsfremden Menschen sich leichter orientieren zu können.Steht der Richter ohne einer der Roben daneben, wüsste man es nicht und auch die Anwälte sind in ihren Roben eindeutig leichter zu erkennen.



Bildinformation: Anwaltsrobe