Moderne Zeiterfassung ohne Auszeiten

(fair-NEWS)

Die Zeiten der Stechuhr sind längst vorbei. Heute erfolgt die Zeiterfassung über moderne Zeiterfassungssysteme, die mit einer speziellen Zeiterfassungssoftware selbst im stressigsten Büroalltag nicht zu bedienen sind. Die bedienerfreundliche Zeiterfassungssoftware ist ideal für jede Unternehmensgröße.Dabei liefert die so minutiös erfasste Arbeitszeit wertvolle Daten für die Personalabteilung, das Controlling und die Geschäftsführung. Aber auch der Mitarbeiter ist jederzeit informiert, wie viel Arbeitsstunden er bereits geleistet hat. So birgt das Arbeitszeitmanagement kaum Gefahren, sondern eine äußerst begrüßenswerte Transparenz.Mobile Zeiterfassung ist überall nutzbar. Sie kommt Mitarbeitern vom Außendienst ebenso zugute wie den Arbeitern auf einer Baustelle oder Angestellte in der Pflege oder dem öffentlichen Dienst.Die Zeiterfassungssoftware arbeitet zuverlässig und stellt neben den geleisteten Arbeitsstunden auch Informationen zu Pausen- und Karenzzeiten zur Verfügung. Selbst die Urlaubsplanung ist von Arbeitgeber und Mitarbeiter stets präsent und kann ohne persönliche Wege, die Arbeitszeit kosten, erledigt werden. Die modernen Zeiterfassungssysteme sind einfach zu bedienen. Es besteht die Möglichkeit, die Zeiterfassung am PC zu erledigen oder auch mobil mittels einem mobilen Endgerät wie einem Smartphone oder Tablet.Weitere Informationen auf: www.zeiterfassung-ringer.de Alle relevanten Zeitdaten werden aktuell erfasst und können jederzeit abgerufen, ausgedruckt werden. Das ermöglicht eine individuell auf die Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmte Zeiterfassung. Zeit ist ohnehin immer mehr ein wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft, sodass die Zeiterfassungssysteme auch nachdenklich machen, wie leichtfertig wir mit unserer Zeit oftmals umgehen.So gesehen fördern moderne Zeiterfassungssysteme die Effizienz der geleisteten Arbeitsstunden im Idealfall. Die Zeiterfassungssoftware leistet wertvolle Unterstützung für jedes Personalbüro und erleichtert zudem die Erstellung von Dienstplänen.