Info- und Schnuppertag zur Seniorenassistenten-Ausbildung

(fair-NEWS)

Alle wichtigen Informationen zur Help <a href="www.help-akademie.de/die-sterne-ausbildung/">Seniorenassistenten-Ausbildung:</a>Nächste Termine: Samstag 15. Juli und Samstag 2. September, jeweils von 10:00 bis 15:00 UhrImmer ca. 2 Monate vor einem Kurs gibt es bei der Help-Akademie in München einen Informationstag. Dazu erfahren Sie alles rund um die Seniorenassistenten-Ausbildung.Was Sie alles von uns erwarten:-Die Akademieleitung stellt Ihnen das hervorragende Ausbildungskonzept, durchgeführt von hochqualifizierte Dozenten, vor und beantwortet alle Ihre Fragen .-Sie lernen Dozenten aus dem aktiven Unterricht kennen. Sehen, spüren und erleben Schnupperstunden als Auszug aus der Ausbildung in der Theorie und z.T. abgerundet mit praktischen Übungen zum Kennenlernen.-Es werden die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Ausbildung sowie Ihre Zukunftsperspektiven ausführlich erläutert und mit Ihnen im Dialog besprochen.-Ihr Existenzgründungscoach wird mit Ihnen über Ihren zukünftigen Weg in eine neue erfolgreiche Existenz sprechen und Ihnen ebenfalls einen praktischen Eindruck aus dem Unterricht vermitteln.-Eine aktive HELP-zertifizierte Seniorenassistentin gibt Ihnen einen aktuellen und interessanten Erfahrungsbericht aus ihrer alltäglichen Praxis.-Sie erhalten eine ausführliche Unterlagenmappe mit allen wichtigen Details.Agenda zum Informations-Schnuppertag zur Seniorenassistenten-AusbildungWir geben Ihnen erste Eindrücke der Ausbildung zum Experten & Gesellschafter in der Seniorenassistenz und dem richtigen Weg in die Selbständigkeit. Ein aussichtsreiche Perspektive für lebens-und berufserfahrene Menschen mit dem Wunsch einer erfüllenden Tätigkeit.Agenda der Veranstaltung:-10.00 UhrBegrüßung und Präsentation des Ausbildungskonzept, der Voraussetzung und Perspektiven, das Einkommen und vieles mehr durch die Akademieleitung und im Dialog-12.00 UhrSchnuppern: Mit dem Gründungscoach aus dem Existenzgründungskurs und weiteren Dozenten aus dem Seniorenassistentenlehrgang-14:30 UhrFragen und Diskussion-ca. 15:00 UhrEnde der VeranstaltungFür Ihr persönliches Wohl wird gesorgt und wir stellen Kaffee, Tee , Wasser, sowie Gebäck bereit.Der Kostenbeitrag beträgt 30,00 EUR und wird bei einer Seminarbuchung wieder erstattet.Der Tagungsort wird aktuell im Terminplan bekannt gegeben, derzeit in München in der evang. Pflegeakademie.Wir bitten um Ihre Anmeldung, denn wir wollen die Raumgröße planen :Die aktuellen weiterenTermine und den dazu gehörigen Tagungsort finden Sie unter <a href="www.help-akademie.de/veranstaltungskalender/">Termine</a> in unserem Seminarkalender und den nächsten bevorstehenden Termin und Tagungsort sehen Sie auf dem Ticker der Startseite.



Bildinformation: Help-Informationstag zur Seniorenassistenten-Ausbildung