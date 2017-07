Frische Informationen für Eigentümer, Vermieter & Selbstnutzer einer Eigentumswohnung

(fair-NEWS)

Wer eine Eigentumswohnung besitzt und diese selbst nutzt oder vermietet, braucht ständig frische Informationen, um sein Eigentum optimal zu nutzen. Diese Infos bietet DER EIGENTÜMER BRIEF.DER EIGENTÜMER BRIEF bietet neueste Informationen rund um die selbstgenutzte oder vermietete Eigentumswohnung. Hier gehts zum GRATIS Test: http://bit.ly/2q6M0de Dieser Infodienst für Eigentümer bietet regelmäßig Neuigkeiten aus der Welt des Wohnungseigentums. Hier gehts in erster Linie um aktuelle Urteile, Themen und Belange, die für Eigentümer einer Eigentumswohnung wichtig sind.Für Selbstnutzer ist wichtig, wie sie ihrer Interessen gegenüber den anderen WEG Eigentümern und dem Verwalter vertreten und durchsetzen. Zum Beispiel im Hinblick auf die Höhe von Hausgeld und Sonderumlagen gibt es immer wieder Streit.Aber DER EIGENTÜMER BRIEF ist auch für die Wohnungseigentümer da, die ihre Eigentumswohnung vermieten. Der Infodienst hilft dabei, gut zu vermieten und eine optimale Rendite zu erzielen.Neben diesen News werden auch immer Hinweise auf neue Bücher, Videos und Neuerscheinungen gebracht. Es ist auch möglich, einen kostenlosen Newsletter zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu sein.DER EIGENTÜMER BRIEF ist ein Informationsdienst, der zweimal im Monat per E-Mail zu seinen Abonnenten kommt. Der unabhängige Beratungsdienst bietet alles über aktuelle Urteile, Themen und Belange rund um das Wohnungseigentum.DER EIGENTÜMER BRIEF unterstützt Besitzer einer Eigentumswohnung. Er gibt Tipps und Handlungsempfehlungen für Kauf, Eigentümerversammlung, Jahresabrechnung, Hausgeld, Instandhaltungsrücklage, Modernisierung, Sonderumlage, Vermietung und Verkauf einer Eigentumswohnung. Dabei geht es immer um den Schutz von Eigentum und Geld.Chefredakteur von DER EIGENTÜMER BRIEF ist Dr. Tobias Mahlstedt. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und Wirtschaftsmediator. Er arbeitet als Rechtsanwalt bei der, auf das gesamte Bau- und Immobilienrecht spezialisierten, Kanzlei BÖRGERS Fachanwälte & Notare in Berlin. Außerdem ist er Herausgeber und Fachautor zahlreicher Publikationen zum Immobilienrecht.



Bildinformation: DER EIGENTÜMER BRIEF jetzt 30 Tage GRATIS testen ...