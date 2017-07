Region Nürnberg: P&P Gruppe erwirbt Portfolio für den Bestand

(fair-NEWS) Die P&P Gruppe hat jetzt ein größeres Immobilienportfolio erworben. Dabei handelt es sich um jeweils zwei Mehrfamilienhäuser in Fürth und Nürnberg sowie um ein Gewerbeobjekt in der Stadt Schweinfurt mit einem alteingesessenen Baustoffhandel als Alleinmieter. Die fünf Objekte mit einer Grundstücksgröße von insgesamt ca.9780 Quadratmetern sowie einer Wohn- und Gewerbefläche von insgesamt rund 4.550 Quadratmetern zeichnen sich allesamt durch ihre attraktiven Lagen mit guter Infrastruktur und Verkehrsanbindung aus. Die beiden Mehrfamilienhäuser in Fürth liegen an der Höfener Straße sowie an der Schwabacher Straße. Die zwei Nürnberger Wohnobjekte in der Bulmannstraße sowie der Gibitzenhofstraße. Ausschließlich der gewerblichen Nutzung vorbehalten ist das Objekt an der Matthäus-Stäblein-Straße in Schweinfurt. Die Grundstücksgröße beträgt hier nahezu 8.500 Quadratmeter, die Mietfläche gut 1.500 Quadratmeter. Mieter ist ein etablierter Baustoffhandel. Erworben hat die P&P Gruppe das Portfolio für den Bestand. "Mit den fünf Objekten generieren wir einen sehr guten Cashflow. Überdies sehen wir aufgrund der attraktiven Standorte erhebliche Wertsteigerungspotenziale", erklärt Michael Peter, Geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe. Über die Namen der Verkäufer und die Höhe der Kaufpreise haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.