Markus Hucko neues Mitglied der Leadec-Geschäftsführung

Um sich noch besser für die kommenden Aufgaben aufzustellen, erweitert Leadec-Gruppe die Geschäftsführung. Neu geschaffen wird die Position des COO (Chief Operations Officer).Die Spitze der Leadec-Gruppe, bestehend aus Markus Glaser-Gallion (CEO) und Christian Geißler (CFO), wird ergänzt um Markus Hucko (COO).Markus Hucko (44) übernimmt ab 15. Mai 2017 als Chief Operations Officer der Leadec-Gruppe den Bereich IT, Systems & Operations. Zuvor war er in der CWS-boco Gruppe tätig, zuletzt beim Schweizer Konzernbereich CWS-boco Suisse S.A. als Sprecher der Geschäftsführung. Davor steuerte er als Chief Information Officer der CWS Unternehmensgruppe u.a. die Erneuerung der ERP-Systeme. Zusätzlich verantwortete er als Geschäftsführer der CWS-boco Supply Chain Management GmbH und als COO verschiedener Landesgesellschaften umfassende Prozessoptimierungen. Erfahrungen mit Dienstleistungen im Automotive-Bereich sammelte er bei der Ferrostaal Industrie- und System-Logistik GmbH. Der gelernte Bankkaufmann schloss sein BWL-Studium im Jahr 2000 in Marburg ab.Nachdem Leadec (ehemals Voith Industrial Services) zu Beginn des Jahres einen neuen Namen erhalten hat, stellt sich das Unternehmen neu auf: Der Industriedienstleister ist nun nicht mehr Teilkonzern von Voith, sondern eigenständiges Unternehmen, mit eigener IT- und Systemlandschaft. Markus Glaser-Gallion, CEO von Leadec: „Wir sind sehr froh, mit Markus Hucko eine hochqualifizierte Person gefunden zu haben, die diesen wichtigen Bereich vorantreibt und gemeinsam mit uns die Unternehmensführung übernimmt. Leadec stärkt damit den Ausbau von Operational Excellence und wettbewerbsfähiger IT. So ist dieser Schritt auch ein klares Commitment, uns bestmöglich auf die Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie einzustellen.“Leadec-Hintergrundinformationen…… zu Markus Glaser-Gallion, CEOSeit 2003 ist Markus Glaser-Gallion Mitglied der Geschäftsführung im Konzernbereich Voith Industrial Services. Dort leitete er zunächst die Geschäftsbereiche Process Service und Engineering Services. Seit 2011 zeichnet er für den Bereich Automotive verantwortlich. Seit 1. April 2015 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung von Voith Industrial Services (heute: Leadec).… zu Christian Geißler, CFOIm Jahr 2007 wechselte Christian Geißler in den Voith-Konzern. Zunächst war er als CFO bei Voith Hydro in Kanada, von 2011 bis 2013 war er als CFO für Voith Hydro in den USA am dortigen Produktionsstandort tätig. Im April 2013 übernahm er als CFO die Division Automotive bei Voith Industrial Services. Seit 1. Mai 2015 ist er Mitglied der Geschäftsführung von Voith Industrial Services (heute: Leadec).



Bildinformation: Markus Hucko, drittes Mitglied der Leadec-Geschäftsführung