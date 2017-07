Das Grillzelt von QUICKUPTENT

(fair-NEWS)

Die QUICKUPTENT GmbH bietet neben vielem Zubehör (https://www.quickuptent.de/zubehoer-ersatzteile/) optional auch eine Erweiterung auf ein Grillzelt (https://www.quickuptent.de/quickuptent-info/raucher-grillzelt/) an.Bei diesen Schnellaufbauzelten sind vier Entlüftungen in der Spitze des Daches eingearbeitet.Durch diesen guten Dunstabzug steht bei Ihren Veranstaltungen weder der Koch am Grill, noch die Kunden vor dem Zelt im Qualm.Als komplett geschlossenes Raucher-Zelt, wenn alle Seitenwände eingehangen sind, entsteht mit diesem Belüftungssystem kein Wärmestau in dem Zelt und aufsteigende Feuchtigkeit kann ohne Probleme abziehen.Gleichzeitig dient die Belüftung als Druckausgleich bei Windböen.Diese innovative Erweiterung kann bei Zelten der bewährten V2A-Serie (https://www.quickuptent.de/v2a/) und bei der neuen HEXAGON-Serie (https://www.quickuptent.de/hexagon/) ordert werden.



Bildinformation: QUICKUPTENT-Logo