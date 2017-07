Neueste Toshiba Business-Notebooks ab sofort im ALSO ‚Workplace as a Service‘ Angebot verfügbar

(fair-NEWS)

Neuss, 10. Juli 2017 – Die Toshiba Europe GmbH bietet ab sofort Produkte im ALSO ‚Workplace as a Service‘ (WaaS) Programm an. Damit haben Fachhändler die Möglichkeit, Toshiba Premium Business-Notebooks einschließlich Cloud-Services, Microsoft® Office 365™ und Support ihren Kunden zu einer fixen monatlichen Rate anzubieten. Das Angebot gilt für ausgewählte Modelle der Portégé- und Tecra-Business-Serien sowie für Dockingstationen. Die Buchung und das Management erfolgen einfach und unkompliziert über den ALSO Cloud Marketplace.Mobiler Arbeitsplatz kosteneffizient zur MieteDas ‚Workplace as a Service‘ Angebot stellt eine effiziente Lösung für den modernen, mobilen Arbeitsplatz von heute bereit. Dabei handelt es sich um ein Komplettpaket, das Unternehmen jeder Größe über die Toshiba Fachhandelspartner buchen können. Das Bundle kombiniert Hardware, Cloud-Services, Support sowie Microsoft® Office 365™ miteinander. Die Laufzeit beträgt 12, 24 oder 36 Monate. Hohe Anfangsinvestitionen bei der IT-Beschaffung sind nicht notwendig. Vielmehr bezahlt der Kunde jeweils pro Nutzer eine monatliche Rate. So bleiben die Kosten planbar, und das Unternehmen profitiert von einer niedrigen TCO (Total Cost of Ownership).Flexibel skalierbarÜber das WaaS Bundle können Anwender ihre digitalen Arbeitsplätze je nach Bedarf flexibel und schnell aufstocken. Weitere Arbeitsplätze lassen sich kurzfristig dazu buchen. Deshalb eignet sich das WaaS Paket ganz besonders für schnell wachsende Unternehmen.Umfassender SupportSich auf die IT verlassen zu können, ist das A&O für Unternehmen und deren IT-Abteilungen. Dieser Anforderung tragen die WaaS Bundles Rechnung, indem sie ein umfangreiches Servicepaket einschließen. Hierzu zählt ein Toshiba Vor-Ort-Reparaturservice, der jeweils für den nächsten Arbeitstag garantiert wird. Ebenfalls inbegriffen ist ein 24/7 Support, den ALSO Endkunden zur Verfügung stellt. Darüber hinaus müssen keine umfangreichen IT-Ressourcen im Unternehmen bereitgestellt werden – der Fachhandelspartner steht Unternehmen bei der Einrichtung beratend zu Seite.Martin Schmuderer von ALSO und Jörg Schmidt von Toshiba über WaaS„Wir freuen uns, den Fachhändlern mit der Aufnahme der hochwertigen Toshiba Business-Notebooks in unseren ALSO Cloud Marketplace neue Geschäftschancen zu eröffnen“, erklärt Martin Schmuderer, Head of Business Unit Toshiba bei der ALSO Deutschland GmbH. „Die Reseller können ihren Kunden ein breiteres Produktportfolio anbieten und profitieren zudem von umfassenden Cross- und Upselling-Optionen sowie Sofortprovisionen.“Jörg Schmidt, Head of B2B PC DACH, Digital Products & Services Company Central Europe, Toshiba Europe GmbH, ergänzt: “Mit der Verfügbarkeit unserer Produkte im ALSO WaaS-Programm untermauern wir unser Ziel, Unternehmen ganzheitliche Lösungen mit hochwertiger Hardware, Cloud-Services sowie professionellem IT-Support zu bieten – und dies budget- und ressourcenschonend. Wir sind stolz, gemeinsam mit unserem langjährigen Partner ALSO, diesen Service anzubieten.“



Bildinformation: Flutlicht GmbH