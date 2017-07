Startschuss zum Sommergewinnspiel: Jetzt kommen die Feuerwear-Fans ins Schwitzen

Köln, 10. Juli 2017 – Heute startet Feuerwear sein brandheißes Sommergewinnspiel. Die erste von fünf wöchentlichen Spielrunden geht damit online. Der Hersteller von Taschen, Rucksäcken und Accessoires aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch hat sich für seine Fans knifflige Rateaufgaben, spannende Suchaufträge sowie fordernde Schätzfragen einfallen lassen. Jeden Montag wird eine neue Runde gestartet, am Mittwoch darauf erfolgt die Auflösung der Gewinnspielfrage. Zu gewinnen gibt es für die Teilnehmer pro wöchentlicher Runde ein Urlaubspaket aus zwei kombinierten Feuerwear-Produkten, zum Beispiel Rucksack Eric mit Kulturbeutel Henry oder Tasche Walter mit Sortierbeutel Louis – also brandheiße Unikate für die nächsten Einsätze im Urlaub.Die Teilnahme an den Gewinnspielen erfolgt über Facebook und die Homepage von Feuerwear. Hier sind die Rätsel, Schätzfragen und weitere Aufgaben zu finden. Um den Einsatz erfolgreich zu meistern und den Gewinn abzuräumen, wird lediglich ein Teilnahmeformular mit der richtigen Antwort ausgefüllt und abgeschickt. Mehr Eindrücke und Infos zu Feuerwear und dem Sommergewinnspiel gibt's auf www.facebook.com/Feuerwear/ und www.instagram.com/feuerwear/

Über FeuerwearDie Firma Feuerwear wurde 2005 von Martin Klüsener gegründet. Seit 2008 führt er mit seinem Bruder Robert Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dieses Konzept wird als Upcycling bezeichnet. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Dabei klingt die Auflistung des Sortiments – Scott, Dan, Bill & Co. – wie die Besetzung einer amerikanischen Löschzug-Staffel. Als Modeartikel und Technik-Zubehör hat sich die Feuerwear-Mannschaft fest etabliert.Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO2-Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Des Weiteren bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit.Feuerwear-Unikate sind bereits in über 300 Geschäften weltweit erhältlich. Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de abgerufen werden.