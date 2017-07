Gründungsplattform Unternehmerheld: Bereits 5.000 Nutzer

(fair-NEWS)

Im Oktober 2016 startete Deutschlands <a href="https://www.unternehmerheld.de/">erste digitale Gründungsplattform Unternehmerheld</a> mit 500 Test-Nutzern in die Beta-Phase. Seit April 2017 steht die Plattform allen angehenden Unternehmensgründern offen. Inzwischen sind bereits 5.000 User registriert.Der Unternehmerheld wurde von der <a href="https://www.fuer-gruender.de/">Für-Gründer.de GmbH</a> für eine zeitgemäße und wirkungsvolle Gründungsförderung entwickelt. Sämtliche Schritte einer Existenzgründung werden digitalisiert und die Nutzer auch über den eigentlichen Gründungsprozess hinaus begleitet. Ziel ist es, die führende cloudbasierte All-in-one-Lösung für Gründer und Unternehmer zu werden."Im Zeitalter der Digitalisierung war es längst überfällig, dass auch der Gründungsprozess selbst deutlich digitaler wird. Mit dem Unternehmerheld sind wir Vorreiter in Deutschland und starten in diese neue, digitale Ära - ganz nach dem Motto Gründen kann so einfach sein", so Rene Klein, CEO von Für-Gründer.de.Zum jetzigen Zeitpunkt können bereits folgende Elemente kostenfrei genutzt werden:- Gründertest: mit 30 Fragen zum individuellen Stärken-Schwächen-Profil- Geschäftsmodell-Canvas: die Geschäftsidee analysieren, prüfen und verbessern- <a href="https://www.unternehmerheld.de/funktionen/businessplan/">Businessplan</a>: einfach online schreiben- Gründungscockpit: Bereitstellung aller Gründungsdokumente auf einen BlickWeitere Funktionen werden im Laufe des Jahres 2017 freigeschaltet. Für Herbst 2017 steht dabei insbesondere der Online-Finanzplan im Fokus. Zudem finden aktuell zahlreiche Kooperationsgespräche statt, um bestehende externe Anwendungen in den Unternehmerheld einbinden zu können.



Bildinformation: Bereits drei Monate nach Abschluss der Beta-Phase zählt der Unternehmerheld 5.000 User.