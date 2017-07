Fotoshootings mit Schlangen und Vogelspinnen in Hamm

(fair-NEWS)

Außergewöhnliche und einzigartige Fotoshootings mit Reptilien!Um mit Schlangen oder Vogelspinnen in Kontakt zu kommen, bedarf es keiner langen Reise nach Brasilien oder Australien. Ab sofort kann jeder ein Fotoshooting der ganz besonderen Art mit Boas, Königspythons, Kornnattern, Vogelspinnen oder Eidechsen erleben.Swetlana Ginter bietet in ihrem Fotostudio in Hamm ein ungewöhnliches Fotoshooting der besonderen Art an. Interessierte haben die Möglichkeit, mit Schlagen, Vogelspinnen oder Echsen auf Tuchfühlung zu gehen und dabei ausgefallene Fotos entstehen zu lassen. So kann man die Möglichkeit nutzen, diesen wunderschönen Tieren einmal ganz nahe zu sein oder die eigene Angst davor zu überwinden und sich mit beeindruckenden Fotos belohnen. Es stehen Schlangen verschiedener Art, Größe und Farbe zur Auswahl. Eine Vogelspinne, ein schwarz weiß Teju sowie ein Bartagamen-Pärchen runden das Angebot ab.Auch auf die Sicherheit wird größten Wert gelegt. Das ganze Fotoshooting über ist ein Tiertrainer anwesend, der einen durch das Shooting mit den Tieren begleitet und zuvor ausführlich in den Umgang mit den ausgesuchten Tieren einweist. Ernsthaft Sorgen muss sich jedoch niemand machen, denn keines der Tiere ist für den Menschen wirklich gefährlich.Für das Shooting steht eine große Auswahl verschiedener Kostüme und Kleider bereit; auf Wunsch sind ein professionelles Make-Up und ein Haarstyling möglich.Bei gutem Wetter kann das Fotoshooting nach draußen in den Garten verlegt werden, wo verschiedene Blumen oder 2,5m hohe Palmen das Shooting zu einem Erlebnis machen.Das Fotoshooting kann auch als Gutschein zu besonderen Anlässen (Geburtstag, Verlobung, Jahrestag, Hochzeitstag, Hochzeitsgeschenk, Schulabschluss, Abitur, Ruhestand, Weihnachtsgeschenk, Jubiläum) verschenkt werden.Weitere Informationen sowie Preise können auf <a href="https://www.fox-artwork-fotografie.de/reptilien-fotoshooting">www.fox-artwork-fotografie.de</a> eingesehen werden.



Bildinformation: www.fox-artwork-fotografie.de