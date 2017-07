Club Med stellt neue Rekorde in der Wintersaison 2017 auf und verfolgt einen starken Expansionskurs

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Bis 2019 sind weltweit 15 neue Resort Eröffnungen geplantClub Med startet aus der Wintersaison 2017 mit Rekordzahlen und befindet sich weiterhin auf Expansionskurs. Der Umsatz der Wintersaison von November 2016 bis April 2017 steigt um 6,5% im Vergleich zum Vorjahr auf 875 Millionen Euro und stellt damit einen neuen Rekord bei Club Med auf. Besonders stark wachsende Märkte sind Amerika mit 18,8% und Asien mit 12,3% Umsatzsteigerung. Das Wachstum in Europa liegt bei 1,4%.Die Gästezahl steigt weltweit um 8,1% auf 685.000, was den höchsten Zuwachs seit dem Jahr 2000 darstellt. Davon sind 71% mittlerweile internationale Gäste außerhalb Frankreichs, auch in den französischen Alpen wird die Attraktivität der Destination deutlich spürbar, durch einen 60%-Anteil an internationalen Gästen. Das Ski-Premium All-Inclusive Angebot, welches Gruppenskikurse und Skipässe beinhaltet, sowie die Region an sich, werden zunehmend beliebter. Passend ist dabei die Ausrichtung auf die Zielgruppen Millennial-Familien, 3-Generationen-Famlien und Paare.„Club Med hat in der Wintersaison 2017 neue Rekorde aufgestellt“, so Henri Giscard d’Estaing, CEO von Club Med: „Diese zufriedenstellenden Ergebnisse sind das Resultat einer erfolgsversprechenden Strategie, die sich auf drei Faktoren stützt: Premium, Digital und Global. […] Dank der globalen Ausrichtung mit einer Präsenz in 30 Ländern, hochmotivierter Teams und der Unterstützung des Shareholders Fosun, verfolgt Club Med weiterhin zielsicher die Marktführerschaft als Premium-Urlaubsanbieter für Familien und Paare.“Weltweit 15 Neueröffnungen geplant bis 2019In den nächsten zwei Jahren plant Club Med 15 Neueröffnungen weltweit und renoviert oder erweitert neun bestehende Resorts. Ein wichtiger Schritt hin zur Marktführerschaft im Bereich Skiresorts wird gleich durch zwei neue Winterresorts in diesem Jahr gemacht: Grand Massif Samoëns Morillon in den französischen Alpen und Tomamu Hokkaido in Japan eröffnen beide im Dezember 2017.Im Juni 2018 wird das erste 5-Trident Resort als Teil der Exclusive Collection in Europa eröffnen: der Club Med Cefalù auf Sizilien. Aus dem ehemaligen, legendären Hüttendorf (1956-2005) entsteht eine hochmoderne und luxuriöse Panoramaanlage mit insgesamt 302 Zimmern. Das Resort thront auf einem 15 Hektar großen Areal über der Bucht von Cefalù und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Altstadt im Norden Siziliens.Weitere Sonnenresorts sind außerdem in Beruwela auf Sri Lanka, Miches in der Dominikanischen Republik und Marbella in Spanien geplant. In Indonesien wird auf der Nachbarinsel Balis der Club Med Lombok in der Region Mandalika im Jahr 2019 seine Pforten öffnen.<a href="www.mynewsdesk.com/de/clubmed/pressreleases/club-med-stellt-neue-rekorde-in-der-wintersaison-2017-auf-und-verfolgt-einen-starken-expansionskurs-2056026">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/clubmed">Club Med </a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/cv0qfm" title="http://shortpr.com/cv0qfm">http://shortpr.com/cv0qfm</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/reise/club-med-stellt-neue-rekorde-in-der-wintersaison-2017-auf-und-verfolgt-einen-starken-expansionskurs-46952" title="www.themenportal.de/reise/club-med-stellt-neue-rekorde-in-der-wintersaison-2017-auf-und-verfolgt-einen-starken-expansionskurs-46952">www.themenportal.de/reise/club-med-stellt-neue-rekorde-in-der-wintersaison-2017-auf-und-verfolgt-einen-starken-expansionskurs-46952</a>



