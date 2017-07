Neuer Webshop für Schilder geht an den Start

(fair-NEWS)

Mit "wir-lieben-schilder.de" geht diese Woche eine innovative Internetplattform für den Vertrieb von Bildern, Leit- und Orientierungssystemen an den Start. "Wir arbeiten mit einem Netzwerk führender deutscher Schilder- und Leuchtmittelhersteller zusammen. Dies ermöglicht uns ein exclusives und hochwertiges Sortiment anzubieten und dabei trotzdem günstig zu bleiben", erläutert der Geschäftsführer Michael Maass.Sein persönliches Wunschambiente kreierenMit den Produkten von "wir-lieben-schilder" lässt sich das Ambiente seines Büros, Eigenheims oder Gartens ganz nach eigenem Belieben gestalten: "Verschönern sie ihre Türen und Wände und schaffen sie sich so ihre individuelle Wohlfühlatmosphäre: Von Schildern über Bilder, Pylonen und Stelen aus Glas, Stahl, Aluminium sowie Acryl bieten wir eine breite Produktpallette zur Gestaltung des Innen- und Außenbereiches an", sagt der Unternehmer stolz. "Ein Highlight sind die Bild- und Schildkonfiguratoren, mit deren Hilfe Sie sich ihr individuell designtes Traumbild nach ihrem Gusto bequem, online zusammenstellen können."Auch im Bereich Digital-Signage ist "wir-lieben-schilder" vertreten:Freudig berichtet der Scheidter Start-Up Gründer über die neuen Entwicklungen auf dem Werbetechnikmarkt: "Insbesondere der Bereich Digital Signage ist stark im Kommen: so können Banner, Werbeclips und weitere Werbemittel in digitaler Form präsentiert werden. Dadurch lassen sich die Werbebotschaften kosteneffizient erstellen und flexibel und schnell - auch aus der Entfernung - via Software verändern. Egal ob als Stele, POS-System oder für Türen und Wände: im Bereich Digital Signage haben wir unterschiedliche Systemlösungen anzubieten!"Der Kunde steht im Mittelpunkt"wir-lieben-schilder" schreibt den Kundenservice groß:Bei Neuregistrierung und Erstkauf gibt es 10% Rabatt. "Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Und gerade am Service schärfen wir auch stets nach!" Ab einem Bestellwert von 75 Euro ist die Lieferung kostenfrei. Sollte - wider Erwarten - trotzdem jemand mit unserem Produkt nicht zufrieden sein, erhält er bei einer Retoure sein Geld zurück. "Insofern bietet sich dem Kunden die Möglichkeit, zunächst unverbindlich unser Sortiment kennenzulernen und sich mit unseren Produkten vertraut zu machen. Zum anderen hat er die Möglichkeit mittels unseres auf der Webseite integrierten Instant-Messaging-Systems direkt mit unserem Service-Team zu kommunizieren. Like uns bei Facebook oder followe uns bei Twitter und Du erfährst mehr", fügt Michael Maass an.Kontakt:<a href="/twitter.com/wirliebenschild">Wir-lieben-schilder Twitter</a><a href="/ www.facebook.com/Wirliebenschilder-396837814048322/ ">Wir-lieben-schilder Facebook</a><a href="/wir-lieben-schilder.de">Wir-lieben-schilder.de</a>



Bildinformation: Wir-lieben-schilder.de