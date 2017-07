Klinikum am Weissenhof öffnet die Türen für den Assistenzarzt Psychiatrie

(fair-NEWS)

Zum Tag der offenen Tür am 16. Juli 2017 präsentiert sich das Klinikum am Weissenhof für Besucher und Stellenbewerber von seinen vielen guten Seiten: So hat eine Assistenzärztin oder ein Assistenzarzt Psychiatrie die Wahl zwischen Fachvorträgen, Rundgängen und persönlichen Gesprächen, in denen auch die weichen Faktoren einer Arbeitsstelle des Klinikums angesprochen werden können.Davon besitzt das Klinikum am Weissenhof nämlich eine ganze Menge: Viele Male schon wurde die psychiatrische Einrichtung mit der Auszeichnung "Great Place to Work" bedacht. Geregelte und dennoch flexible Arbeitszeiten, eine gute Altersvorsorge, elektronische Zeiterfassung, ein durchdachtes Gesundheitsmanagement für alle Mitarbeiter, ein Casino, das nach den Prinzipien des "slow food" geführt wird sowie die betriebseigene Kindertagesstätte - all diese Leistungen machen das Klinikum am Weissenhof zu einem begehrten Arbeitgeber für den Assistenzarzt Psychiatrie.Entwicklungspotenzial für den Assistenzarzt PsychiatrieAm wichtigsten ist einem gut qualifizierten Assistenzarzt Psychiatrie natürlich die Möglichkeit, seine Karriere vorantreiben zu können. Auch in dieser Hinsicht ist er im Klinikum am Weissenhof genau richtig: "In unseren sieben Kliniken entwickeln wir die aktuellen Therapieansätze stets weiter und evaluieren neue Möglichkeiten im Bereich Diagnostik und Therapie", berichtet Dr. Matthias Michel, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. "Folgen Sie doch am 16. Juli unserer Einladung zum Tag der offenen Tür, an dem sich alle unsere Kliniken und Abteilungen mit interessanten Vorträgen und Aktionen vorstellen werden!"So gibt es in allen sieben Fachkliniken sämtliche Interventionsformen. Bewerberinnen und Bewerber als Assistenzarzt Psychiatrie haben also die Wahl, in welchem Bereich sie ihre Kenntnisse vertiefen bzw. welches Gebiet sie näher kennen lernen möchten. Überhaupt ist ärztliche Kompetenz in allen Hierarchieebenen von der Patientenversorgung bis hin zur Geschäftsleitung gefragt. Weitere Arbeitsmöglichkeiten bieten sich in Forschung und Lehre sowie bei verschiedenen Projekten. Selbstverständlich legt das Klinikum am Weissenhof auch jährlich ein umfangreiches Programm an internen Fort- und Fachweiterbildungen auf für den Assistenzarzt Psychiatrie auf, wofür eigens ein EDV-gestütztes Fortbildungscurriculum eingerichtet wurde.



Bildinformation: Die A-Bauten des Klinikums am Weissenhof