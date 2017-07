Die 10 größten Vorteile der Shell Tankkarten

(fair-NEWS)

Entdecken Sie wie die Shell Tankkarte Ihren Fahrern und Ihrem Unternehmen hilft….1 – Die Shell Tankkarte macht Bargeld überflüssigEiner der offensichtlichen Vorteile der Tankkarte ist, dass Ihre Fahrer kein Bargeld mehr mitnehmen müssen, um für Kraftstoff zu bezahlen. Das ist eine sichere Art zu reisen, da Sie ab jetzt keine großen Geldbeträge mehr bei sich tragen müssen, die schnell verloren gehen können, wenn sie im Fahrzeug mitgenommen werden.2 – Die Shell Tankkarte reduziert den Verwaltungsaufwand für Ihr Unternehmen erheblichEgal ob Ihr Unternehmen groß oder klein ist - Sie können Ihren Verwaltungsaufwand stark reduzieren indem Sie Tankkarten für Ihre Flotte einführen. Da alles über ein Konto abgewickelt wird, bekommen Sie eine detaillierte Rechnung, auf der alle Transaktionen aufgelistet sind und müssen sich nicht durch endlose Tankquittungen kämpfen.3 – Flexibilität an den TankstellenEndlich haben Sie durch unsere Tankkarten jede Menge Flexibilität an den Tankstellen. Unsere Tankkarten können an 22000 Shell Tankstellen und Shell Partner Tankstellen in ganz Europa genutzt werden, somit können Ihre Fahrer bequem und flexibel tanken und sind nach einer Transaktion schnell wieder auf der Straße.4 - Großes Partner NetzwerkESSO, TOTAL, AVIA Partner in Deutschland und mehr als 25 Shell Tankkarten Partner in Europa.Mit unseren Single-Network Cards erhalten Sie Zugang zu 2200 Shell Stationen in ganz Deutschland, dazu gehören Tankstellen an Autobahnen, Bundesstraßen und in Städten und Ballungszentren. Die Multi-Network Card wird an 5000 Tankstellen bundesweit akzeptiert einschließlich dem Shell Stationsnetz und unseren Partnertankstellen Esso, AVIA und Total. Insgesamt umfasst das Netz 5000 Stationen, das heißt, wir sind für Sie da wann immer Sie uns brauchen.5 – Sichere BezahlungAlle Tankkarten funktionieren mit einem PIN System - ähnlich wie eine Kredit - oder EC-Karte um alle Zahlungen sicher durchzuführen.6 – Monatliche ÜbersichtAm Ende jedes Monats erhalten Sie eine vollständige und transparente Übersicht aus der im Detail ersichtlich ist, wann jede Karte für welchen Zweck, von wem und an welcher Tankstelle genutzt wurde.7 – Mautgebühren und Steuern mit der Shell Tankkarte bezahlenIn fast jedem europäischen Land gibt es ein Straßenmautsystem, oft mit einer großen Auswahl an Zahlungsmethoden. Mit der Shell Tankkarte muss der Fahrer sich keine Gedanken mehr über Barzahlungen für Mautgebühren machen - die Gebühren werden einfach auf die Sammelrechnung der gesamten Flotte gesetzt, wodurch Sie Ihre Kosten effizient im Griff als auch im Überblick haben.8 – Gebühren für Tunnel, Brücken und Fähren mit Shell Tankkarte bezahlenWir bieten eine einfache Möglichkeit, Transportdienstleistungen wie Tunnel- und Brückennutzung unkompliziert zu bezahlen.Ihre euroShell Karte können Sie nicht nur für Reisen auf der Straße benutzen -- Sie können Ihre Shell Karte auch nutzen um Ihre Reise durch ganz Europa zu buchen und zu bezahlen.Mit Zugang zu einer großen Auswahl an europäischen Fährlinien und ROLA (Rollende Landstraße) Dienstleistungen sowie einer einzelnen Rechnung für alle Gebühren, können Sie in Ihrem Unternehmen sowohl Zeit als auch Geld sparen.9 - PannenhilfeUm Ihre Geschäfte am Laufen zu halten, ist es entscheidend, dass Sie Ihre Flotte am Laufen halten. Wir sorgen dafür, dass unsere Tankkarten Nutzer Zugang zu zuverlässigem und effizientem Pannenservice in ganz Europa haben, damit Ihre Fahrer nach einer Panne so schnell wie möglich zurück auf die Straße kommen.10 - CO2-Ausstoß reduzierenDie FLEETCOR Clean Advantage™ ist ein öko-freundliches Programm, welches es den Flottenkarten Nutzern ermöglicht, den CO2-Ausstoß ihrer Flotten und Fahrzeuge auszugleichen.Jetzt kann Ihr Unternehmen mit der Shell Tankkarte von FLEETCOR auch zum Schutz und Erhalt der Umwelt beitragen.



Bildinformation: Die 10 größten Vorteile der Shell Tankkarten