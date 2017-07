Würzburg – Infoabend Bilanzbuchhalter International (IHK) in der IHK Würzburg am 13.07.2017

(fair-NEWS)

Am Donnerstag den 13.07.2017 um 18:00 stehen wir Ihnen zusammen mit der IHK Würzburg persönlich für alle Fragen rund um Ihre Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter International (IHK) zur Verfügung.Selbstverständlich erhalten Sie dort auf Wunsch auch Informationsmaterial zu unserem gesamten Angebot im Bereich Weiterbildung und Fernstudium. Dies beinhaltet die Ausbildung zumO Bilanzbuchhalter /in (IHK)O Certified Junior- und Senior AccountantO Certified IFRS AccountantO Certified Tax Compliance OfficerO Certified Compliance OfficerO Certified Chief Compliance OfficerO Zertifikat BilanzanalyseO English for AccountantsOrt:IHK WürzburgMainaustr. 3397082 WürzburgRaum lt. InfodisplayDatum:13.07.2017Uhrzeit:18:00 UhrEine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich! Zur besseren Planung können Sie sich natürlich auch gerne im Vorfeld per Mail oder telefonisch bei der IHK Würzburg oder bei uns anmelden.



