Das Wiesn-Must-Have für das "Fashion-Madl": Lieb Ju präsentiert mit den Angels in klassischen Trachtenmotiven das heißeste Accessoire zur Festzeit

Hamburg, Juli 2017Mit den Lieb Ju Angels wird das Oktoberfest dieses Jahr noch stylischer. Das Premium- Label Lieb Ju bietet mit der neuen Angels-Kollektion im Wiesn-Style das perfekte Accessoire. Die hippen Lieb Ju Angels in angesagten Trachtenmotiven kombiniert mit den hochwertigen Lieb Ju Cosmopolitan Smartphone Bags oder als Ketten-Anhänger sind ein absolutes Must-Have. Sie versprühen pure Festtagsfreude und machen ihre Trägerin zu DEM Eye-Catcher der Saison und natürlich auch auf Volksfesten aller Art.Erst letztes Jahr gewann Lieb Ju Designerin Kiera Nagy den United Fashion Award für Innovation im Design und für Nachhaltigkeit. Nun führt sie ihren innovativen Ansatz mit dem Launch ihrer neuen Angel-Kollektion "Lieb Ju Trachtenfest" fort. Traditionelle Motive treffen auf hochwertige Materialen und schaffen somit ein einzigartiges Fashion-Highlight. Dabei bestechen die modischen Lieb Ju Angels vor allem durch innovatives Design und Liebe zum Detail. Egal ob Herz-, Hirschkopf- oder Tannenzapfenmotiv, ob glamourös, schlicht, elegant, filigran, edel oder auch witzig und frech, bei Lieb Ju findet jedes modebewusste Madl ihr passendes Designerstück, um aufzufallen und das Oktoberfest mit einem einzigartigen Lifestyle zu feiern.Zusätzlich bieten die Lieb Ju Angels jeder Fashionista de Möglichkeit, ihre Lieb Ju Tasche noch weiter zu individualisieren, ganz nach dem Motto von Kiera Nagy „Be you. Be individual“. Durch die breite Palette an Farben und Motiven kann jede Trägerin, je nach Lust und Laune, ihre jeweiligen Lieb Ju Angels passend zum Outfit auswählen, sie immer wieder austauschen und ihren Style immer wieder neu interpretieren.Die Angels sind dabei nicht nur stylisch, sondern in Kombination mit den angesagten Cosmopolitan Smartphone Bags auch noch praktisch: alle Lieb Ju Angels können problemlos an die Cosmopolitan Smartphone Bags geknöpft werden, die sowohl als Umhängetaschen fungieren als auch am Band der Schürze befestigt werden können. Lieb Ju steht damit für unvergleichlichen Tragekomfort und dem Tanzen auf den Wiesn steht nichts mehr im Weg.Die Lieb Ju Angels im Trachten-Look sind ab 59 € im Lieb Ju Online Shop unter www.liebju.com sowie in ausgewählten Geschäften erhältlich.



Bildinformation: rausch communications&pr