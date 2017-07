Kein Kalender von der Stange ...

(fair-NEWS)

Hamburg - 10. Juli 2017. Mit der Collection "harbourlights" und "citylights" entwickelt Fotograf Arthur Selbach neuartige Kalender für Industrie und Wirtschaft. Die in spezieller Collagentechnik entstehenden Hafen- bzw. Stadtmotive aus ganz Europa vermitteln eine pulsierende, technisch geprägte Atmosphäre. Der Hamburger Fotograf, der für renommierte Magazine und Verlage weltweit unterwegs ist, konzipiert für Unternehmen auch individuelle Kalender.Kreative Bildtechnik, limitierte Motive - jeder Kalender ein UnikatDie großformatigen Collectionen "harbourlights" und "citylights" unterscheiden sich von üblichen Städtekalendern durch ihre kreative Bildtechnik. Mit Logoeindruck individualisierte Werke sprechen Unternehmen an, die kein Präsent von der Stange wollen. Die Bildauswahl bestimmt der Kunde - das macht jeden Kalender zum Unikat. Sämtliche Fotos stammen aus der "harbourlights und citylights fine artwork collection". Diese großformatigen Kunstwerke legt der Fotograf in limitierter Auflage auf. Er hatte dazu bereits mehrere Ausstellungen in Hamburg."harbourlights" visualisieren die Themen Technik und TransportPro Kalenderbild lagert Selbach bis zu 20 Fotos übereinander. Diese Vielschichtigkeit erzeugt eine starke Anziehungskraft - Betrachter entdecken täglich neue Details. Die Serie "harbourlights" visualisiert die Themen Hafen und Transport, "citylights" stehen für Business, Alltag und Lifestyle.Auch individuelle Kalender für UnternehmenDer erfahrene Fotograf, der für den Dumont Reiseverlag und andere namhafte Häuser arbeitet, konzipiert für Unternehmen auch individuelle Kalender. Seine Spezialität sind Lichtstimmungen und unerwartete Bildkompositionen, die Produkte und Leistungen neu in Szene setzen.Text 1.710 Z. inkl. Leerz.Weitere Infos: https://harbourlights.one/ </a>



Bildinformation: Ausgefallener Städtekalender für Industrie und Wirtschaft