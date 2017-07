HC Erlangen beginnt mit dem Training – erste Spiele sind terminiert

(fair-NEWS)

(Erlangen) - Am 12. Juli bittet HCE-Cheftrainer Robert Andersson seinen kompletten Kader mit allen Neuzugängen zum Trainingsauftakt in Erlangen. Nach einer wohlverdienten Pause, in der die Spieler bereits intensiv nach Trainingsplänen gearbeitet haben, startet die Mannschaft in die Vorbereitung auf die Saison 2017/18 der DKB Handball-Bundesliga. Mannschaftspräsentation auf dem Nürnberger Kornmarkt Am 15. Juli um 12.00 Uhr präsentiert sich das neue Team des HC Erlangen bei seiner offiziellen Saisoneröffnung auf dem Nürnberger Kornmarkt zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Dann bleiben dem HC Erlangen noch fünfeinhalb Wochen, um sich perfekt auf die kommende Spielzeit vorzubereiten. Am 19. August startet der mittelfränkische Vorzeigeclub mit dem Pokal-Spiel gegen den SG Nußloch in die Pflichtspiel-Saison. Zehn Testspiele, zwei Turniere und ein Trainingslager Der Vorbereitungsplan, den Robert Andersson und sein Trainerteam Stefan Mittag, Ulrich Wichmann und Andreas Wittke ausgearbeitet haben, hat es in sich. Zwei Mal täglich wird der 47-jährige Schwede seine Schützlinge zu Übungseinheiten bitten und in der ersten Phase den Fokus auf das Ausdauer- und das Krafttraining legen. Doch auch die Entwicklung der Spielidee und das Einbinden der fünf Neuzugänge stehen im Vordergrund. So wird der HC Erlangen bis zur Abreise ins Trainingslager nach Sonthofen und Schwarzenberg (22.- bis 26. Juli 2016) bereits 17 Trainingseinheiten absolviert haben. Das Oberallgäu und der Bregenzer Wald werden dann für fünf Tage die Heimat des Erstligisten sein. „Wir werden dort optimale Voraussetzungen für diesen wichtigen Teil der Vorbereitung vorfinden und die Mannschaft kann dort voll fokussiert und hart arbeiten", so Andersson. In diese fünf Tage werden auch zwei Testspiele fallen. Der Drittligist TSV Fürstenfeldbruck und der amtierende Schweizer Meister und Champions League-Teilnehmer „Kadetten Schaffhausen" werden dann die Gegner sein. Intensive Trainingsvorbereitungen kurz vor dem StartDas weitere Programm bis zum Pflichtspielstart ist eng gestrickt. Nach einem Zwei-Tages-Turnier in Kleinostheim mit dem VfL Gummersbach, dem TV Hüttenberg und der TSG Lu.- Friesenheim, hat der HC am 5. August die Rimpar Wölfe zu Gast in der Karl-Heinz-Hiersemann Halle. Am letzten Wochenende vor dem Pflichtspielauftakt misst sich der beste Bayerische Handball-Club dann mit internationalen Größen seiner Sportart. Beim Harz Energie Cup duelliert sich das Team von Cheftrainer Robert Andersson zunächst mit Aalborg Handbold aus Dänemark. Außerdem werden der SC Magdeburg, die MT Melsungen, der schwedische Vertreter Ystadt IF und der polnische Erstligist Orlan Wisla Plock an diesem Vergleich teilnehmen. Drei Tage bevor der HC Erlangen dann in der ersten DHB Pokal-Runde auf die SG Nußloch trifft, wird der HSC 2000 Coburg der letzte Vorbereitungsgegner sein. Start in die DKB Handball-Bundesliga:31.08.2017 - 20.30 Uhr - HC Erlangen - TBV Lemgo, ARENA03.09.2017 - 12.30 Uhr - TVB Stuttgart - HC Erlangen, Stuttgart09.09.2017 - 20.30 Uhr - HC Erlangen - VfL Gummersbach, ARENA



Bildinformation: (Grafik: hl-studios, Erlangen): Der HC Erlangen bleibt HC Erlangen plus Metropolregion Nürnberg