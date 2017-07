Intensivseminar Bankwissen von A-Z - Frankfurt - 05.-07. September 2017

(fair-NEWS)

Die ganze Welt des Banking und ein Ausblick über die Bankenwelt 2020Termin: 05. - 07. September in FrankfurtDas Seminar findet jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr in hellen und ansprechenden Seminarräumen in zentraler Lage in Frankfurt statt.Der seit 1997 in der Bankqualifizierung tätige Anbieter Keilhammer Consulting bietet in Frankfurt ein Intensivseminar "Fundiertes Bankwissen von A-Z" an, das einen Gesamtüberblick über die Welt des Bankgeschäfts abbildet.In dem Intensivseminar werden u.a. folgende Themen praxisorientiert behandelt:- Bankfachbegriffe- Auf- und Ablauforganisation in Banken- Geschäftsfelder, Kernprozesse und Kernprodukte einer Universalbank- Regulierung und Risikomanagement inkl. Basel III und MaRisk- Trends und Herausforderungen für BankenDie Veranstaltung bietet fachlich fundiertes Bankwissen in sehr komprimierter Form.Lernziele:- Fachvokabeln, Begriffe, Trends kennen/ sicher anwenden- Verständnis für Produkte, Prozesse und Strukturen einer Bank- Guter Überblick über die Tätigkeiten und Herausforderungen einer Universalbank- Sicherheit im Gespräch mit Kunden und Fachkollegen- Sie erleben, wie ein Bank wirklich funktioniert !Zielgruppe:- Berater und Dienstleister von Banken- Mitarbeiter mit Querschnittfunktion: z.B. aus den Abteilungen IT, Controlling, Marketing, Personal, Risikomanagement- Nachwuchsführungskräfte- Mitarbeiter, die in kurzer Zeit ein breites Bank-Know-how aufbauen wollen- Quereinsteiger und Berater der FinanzbrancheMethodik:- Lehrgespräch- Gruppenarbeiten- Fallbeispiele- DiskussionInhaber, Günter Keilhammer, der über 26 Jahre Finanzerfahrung aus Banken und der Industrie mitbringt, meint: "Die Finanzbranche steht vor allem aufgrund der Niedrigzinssituation vor enormen Herausforderungen. Mitarbeiter und Berater müssen heute ein tiefes Verständnis für die Branche mitbringen. Mit unserem Seminar bieten wir fachlich fundiertes Bankwissen in sehr komprimierter Form - die Empfehlungsquote für dieses Seminar liegt bei 100%."Bis 22.07.17 können sich Teilnehmer noch mit dem Frühbucher-Bonus anmelden, die Teilnehmerzahl ist allerdings auf 12 begrenzt. Der Frühbucher-Preis des 3-Tagesseminars inkl. umfangreichen Handout und Business Lunch beträgt 1.795,- EUR ( danach 1.985 EUR) zzgl. gesetzl. MWSt. Anmeldungen unter: <a href="www.banktraining.biz">banktraining.biz



