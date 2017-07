AKQUINET erweitert Produktportfolio mit Qlik-Dokumentationssuite von Neu-Partner NodeGraph

Pressemitteilung von akquinet

(fair-NEWS) Hamburg, 10.07.2017: Das IT-Beratungsunternehmen AKQUINET und NodeGraph, schwedischer Anbieter der gleichnamigen Dokumentationssuite für Qlik Sense und QlikView, starten ab sofort ihre Zusammenarbeit.



Im Rahmen der Kooperation ergänzt der Qlik Elite Solution Provider AKQUINET sein Produktportfolio mit NodeGraph. Die Software visualisiert dynamisch Qlik-Daten mit ihren Abhängigkeiten von der Datenquelle über ETL Prozesse, Tabellen und Felder bis hin zum Dashboard. Anwender können unkompliziert überprüfen, ob Ihre Data Governance- und Entwicklungsrichtlinien eingehalten werden. Die Systemdokumentation wird fortlaufend automatisch generiert. NodeGraph funktioniert out-of-the-box mit dem Qlik Deployment Framework und jeder anderen Framework- oder Dateistruktur.



"Wir sind sehr stolz darauf zu verkünden, dass wir mit einem neuen Partner AKQUINET in Deutschland eine Partnervereinbarung unterschrieben haben", sagt Carl Andersson, Sales Manager bei NodeGraph: "Bereits in den ersten Gesprächen mit AKQUINET hat sich abgezeichnet, wie spannend eine Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen ist. Wir bewundern AKQUINETs Leidenschaft für BI und Entwicklung und freuen uns auf eine großartige Zusammenarbeit zu diesen Themen."



Bildinformation: (Bildquelle: akquinet AG)

Die akquinet AG ist ein international tätiges, kontinuierlich wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg. Technologieübergreifend hilft sie Unternehmen dabei, ihre IT-Prozesse schneller, einfacher und sicherer zu gestalten. Schwerpunkte sind die Einführung von ERP- und BI-Systemen sowie die Individualentwicklung von Softwarelösungen in den Bereichen Java, SAP, QlikView, Qlik Sense sowie Microsoft. Über 750 Spezialisten sind in der Zentrale sowie in Niederlassungen in Deutschland, Polen und Österreich tätig. Im Maschinen- und Anlagenbau, im Versicherungsbereich, dem öffentlichen Sektor, in der Sozialwirtschaft und der Logistik verfügt AKQUINET über langjährige Branchenexpertise und zertifizierte Lösungen. Ihre TÜV-IT-zertifizierten Rechenzentren in Hamburg, Itzehoe und Norderstedt betreibt akquinet als Integrationsbetriebe. AKQUINET ist Microsoft Gold-Partner, SAP Partner sowie Elite Solution Provider für QlikView und Qlik Sense. Die akquinet AG ist ein nicht-börsennotiertes und unabhängiges Unternehmen.

«AKQUINET erweitert Produktportfolio mit Qlik-Dokumentationssuite von Neu-Partner NodeGraph»

