Nehmen Sie sich mal wieder etwas Zeit zum Träumen. Nur an sich denken. Entspannen und wieder Kraft tanken. So wichtig in der heutigen schnelllebigen Zeit.Die folgenden Buchtipps machen es Ihnen leicht, einfach mal zu relaxen und nichts zu tun.Buchtipps:Lust auf Blütenduft und mee(h)r: Gedichte zum WohlfühlenAls ich das erste Gedicht für dieses Buch geschrieben hatte, stand für mich der Buchtitel sofort fest, und der Gedanke ließ mich bis zur letzten Zeile nicht mehr los.Natürlich dürfen Elfchen und Limericks neben Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintergedichten nicht fehlen.Und es gibt noch mehr…So unterstreichen diesmal von mir entworfene Zeichnungen bildhaft meine Texte. Besonders aber freue ich mich darüber, dass ich Berit Stirner gewinnen konnte, mit ihren ganz eigenen Bildern, mein Werk zu bereichern.Da macht das Lesen der Gedichte doppelt viel Spaß!Bekommen Sie doch Lust auf Blütenduft und mee(h)r…Herzlichst Elfride Stehle.Gedicht trifft ZeichnungEin Kunstbuch in Hardcover, gedruckt auf Fotopapier, damit die wundervollen Bilder richtig in aller Farbgewalt wirken können.Die Künstlerin Helga Rikken widmet ihr Leben mit ihren jungen 87 Jahren der Musik, der Malerei und den Worten.Sie trägt uns vom Dunkel ins Licht, von Leicht zu Schwer - bringt uns zum Lachen und zum Weinen.Die Vollendung der Farben in ihren Bildern wird begleitet durch kurze Gedichte, die aus tiefer Seele und mit reiner Ehrlichkeit entstanden sind.Lassen Sie sich von Helga Rikken für eine Weile in ihre Welt entführen.26 ganzseitige Kunstdrucke der Bilder finden sich im Buch.Café CorrettoLiegt München in Italien? Oder doch Italien in München?Ganz klar ist dies nicht, jedoch eines ist sicher - die Liebe - das Italienische - die Theatralik des Herzens, begleitet vom besten „Caffé Corretto", das alles findet sich in diesem Buch.Witzig und trotzdem einfühlsam, erzählt dieses Werk in abgeschlossenen Geschichten so manches Erlebnis, das seine Wurzeln im Café Corretto hat.Liebe Leserinnen und Leser - lassen Sie sich von Petra Effenberg auf einen großartigen Kaffee einladen ...... diesmal serviert in Form von Worten. Heiß wie ein frisch gebrühter Espresso mit Grappe oder Amaretto: „Caffé Corretto".Atmende BilderEs gibt drei Zeilen und siebzehn Silben, die enthüllende Momente zeigen.Dieses facettenreiche Buch enthält erstaunliche Bilder der portugiesischen Fotografin Susana Ferreira. In diesen Aufnahmen erkennt man ihre Leidenschaft zur Fotografie und ihre Sehnsucht ins Weite. Auf ihren Reisen besuchte sie Orte von großer Schönheit und solche, die viele nicht sehen wollen.Vom atemberaubenden Anblick eines majestätischen Segelschiffes auf dem offenen Meer bis hin zum bettelnden Kind, welches von seinem entbehrungsreichen Leben dazu gezwungen wurde.Atmende Bilder ist ein wunderschönes Kunstbuch. Die Texte gehen in die Seele und begleiten die Fotografien.Alle Texte in dem Buch sind in Deutsch und Portugiesisch, denn hier unterlegen die beiden Sprachen noch die Aussagekraft der Bilder.Das Buch hat 140 Seiten, gedruckt auf hochwertigen Fotopapier und 60 Farbbilder begleiten das Werk. Ein Buch der Kunst, das man nicht nur einmal liest.Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Britta Kummer