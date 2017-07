ZTE erhält von Turksat Auftrag für digitale Hybrid-STB

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 10. Juli 2017 – ZTE, international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat den Auftrag zur Lieferung einer digitalen Hybrid-Settop-Box-Lösung (STB) für den DTH (Direct to Home)- und Kabelanbieter Turksat erhalten. Der Auftrag wurde gerade vor dem MWC 2017 in Shanghai bestätigt. Damit kann ZTE jetzt seine stabilen und leistungsfähigen Hybrid-STBs für Digital Video Broadcasting Cable and Over The Top (DVB-C + OTT) in großem Umfang einsetzen.Turksat zählt zu den großen Anbietern von DTH- und Kabelservices und bietet seinen Kunden in Asien und Europa eine breite Leistungspalette, die sich von Voice über Internet und TV bis hin zu Radio erstreckt. Allein in der Türkei bedient das Unternehmen mehr als 1,5 Millionen TV-Kunden.Turksat kauft erstmals DVB + OTT Hybrid-STBs ein, um seinen Endkunden stabile DVB-Services und interaktive OTT-Dienste bieten zu können. Mit den hochstabilen STBs von ZTE kann Turksat die Entwicklung der digitalen TV-Industrie in der Region unterstützen und das Videoangebot hochwertiger und zuverlässiger machen.Mit seiner mehr als zehnjährigen Erfahrung im Bereich von Videolösungen ist ZTE ein Pionier für die Entwicklung und kommerzielle Anwendung von STBs. Als führender Anbieter in der Branche liefert ZTE stabile STBs mit hoher Performance an Kunden weltweit. Der großflächige kommerzielle Einsatz von ZTE STBs in der Türkei wird die Entwicklung des digitalen terrestrischen Fernsehens beschleunigen. Durch diese Kooperation mit Turksat kann ZTE seine international führenden Produkte und Services jetzt auch für die Haushalte in der Türkei zur Verfügung stellen.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Kunden, Mobilfunkbetreiber, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Auf Basis seiner M-IKT-Strategie hat sich ZTE dem Anspruch verpflichtet, Kunden integrierte durchgängige Innovationen mit Spitzenleistungen und Mehrwert im Rahmen der Verschmelzung zwischen dem Telekommunikationsbereich und Informationstechnologiesektor bereitzustellen. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte-deutschland.de PressekontaktZTE Deutschland GmbHSusanne BaumannParsevalstr. 1140468 DüsseldorfTel.: +49 163 81 99 405E-Mail: susanne.baumann@zte.com.cnPressekontaktAxiCom GmbHAnne KleinInfanteriestr. 1180797 MünchenTel.: +49 89 800 908 23E-Mail: anne.klein@axicom.com