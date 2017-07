Immobilienreport: München Harlaching

(fair-NEWS)

Harlaching ist ein Stadtteil am südlichen Ende Münchens. Als Wohngebiet ist Harlaching sehr beliebt, es gibt hier zahlreiche Grünanlagen und Naturgebiete, sowie den Tierpark Hellabrunn. Im Nordwesten Alt-Harlachings, in Neuharlaching, begann die Bebauung um das Jahr 1920. Es entstanden einfache Eigenheime gemeinnützige Geschosswohnungen. Ab den 70er Jahren wurde die Bebauung Harlachings beständig dichter, abgerissene Ein- und Zweifamilienhäuser wurden durch Anlagen mit Eigentumswohnungen ersetzt. Alt-Harlaching nebst Menterschwaige ist nunmehr ein repräsentatives und weiträumiges Villenviertel. Hier sind die Mietpreise in München mit am höchsten.Immobilienmarkt <a title="Immobilienmakler Harlaching" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-harlaching/"> Harlaching</a>: Von Juni 2016 bis Juni 2016 wurden insgesamt 270 Eigentumswohnungen in Harlaching inseriert, 19 davon waren Penthäuser, 20 Maisonettes und 4 Gartenwohnungen. Der Quadratmeterpreis der Angebote lag bei EUR 7.855,- im Mittel für Bestandsimmobilien, Neubauwohnungen in Harlaching lagen bei EUR 9.821,- pro Quadratmeter (99 Neubauobjekte). Dies sind die Preise der angebotenen Eigentumswohnungen in Harlaching aller Wohnungen ohne jeglichen weiteren Filter wie Baujahr, Umgebungskriterien und Ausstattung. Zusätzlich wurden 36 Häuser offeriert bei einem durchschnittlichen Preis pro m² Wohnfläche von ca. EUR 8.250,-.Jetzt ein Blick auf die Verkaufszahlen, die allerdings nur nach dem Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching sortierbar waren: Im Immobilienjahr 2016 wurden 365 bestehende Wohnungen in Untergiesing und Harlaching verkauft; 41 Neubaueigentumswohnungen wurden notariell beurkundet. Somit liegen die Verkaufszahlen etwa 17 % unter dem Vorjahr, welches insgesamt mit 491 Wohnungsverkäufen endete. Weiterhin gab es im Jahr 2016 insgesamt 14 Grundstücksverkäufe in Untergiesing-Harlaching und 29 Einfamilienhäuser wurden verkauft. Außerdem wechselten 9 Mehrfamilienhäuser den oder die Besitzer."Harlaching ist traditionell ein Wohnort von Gutverdienern, die lieber im Grünen leben wollen, als in der Innenstadt. Tierpark, Isarhochufer, Perlacher Forst - Harlaching ist umgeben von Grün. Auch die U-Bahn reicht mittlerweile bis zum Mangfallplatz - ein großes Plus.", meint Rainer Fischer, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Immobilienmakler für München</a> und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: muenchen.de; immobilienscout24.de, Immobilienpreise bzw. Quadratmeterpreise: Statistikprogramm IMV Marktdaten GmbH, Analyse Immobilienmakler-Büro Fischer, München; Jahresbericht 2016 des Gutachterausschusses München. Der Immobilienbericht ist nur eine allgemeine Richtschnur angesehen werden und kein Ersatz für eine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für München Harlaching. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.



Bildinformation: Rainer Fischer