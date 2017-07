TOP 100 Erfolgstrainer – Jürgen Höller an der Spitze

(fair-NEWS)

Schweinfurt im Juli 2017. Erfolg kann nur lehren, wer auch welchen hat. Unter diesem Ansatz ermittelte das Wirtschaftsmagazin „Erfolg“ aktuell die „Top 100 Erfolgstrainer“ in Deutschland und Österreich. An der Spitze steht Motivations- und Erfolgstrainer Jürgen Höller. Als Kriterien für den erfolgreichsten Erfolgstrainer wurden Liveauftritte und Teilnehmerzahlen, veröffentlichte Bücher sowie die Gesamtpräsenz in den Medien wie Zeitschriften, Radio, Fernsehen und Follower in sozialen Netzwerken verglichen. „Ich bin stolz auf diese Auszeichnung und freue mich, dass dieses Ranking im Prinzip die Zufriedenheit meiner Kunden widerspiegelt, von denen ich viele auch bereits seit Jahren auf ihren Erfolgswegen begleite“, bemerkt Jürgen Höller und ergänzt: „Zu einem solchen Erfolg gehört auch ein starkes Team und dementsprechend gilt diese Spitzenauszeichnung ebenso meinen Mitarbeitern und meiner Familie.“Jürgen Höller ist bereits seit seinem 19. Lebensjahr als Unternehmer tätig, schulte über 1,6 Millionen Menschen in seinen Seminaren und füllt mit Veranstaltungen wie dem Europäischen Motivationstag größte Hallen mit 10.000 Teilnehmern. Zusammen mit seinen über 60 Büchern, darunter die Nummer-1-Bestseller „Sprenge Deine Grenzen“ und „Sag ja zum Erfolg“, DVDs und Audioprodukten kommt er auf mehr als 6 Millionen Zuhörer und Leser. Spitzensportler wie, unter anderen, Andi Goldberger oder Grit Breuer, viele Politiker und auch Künstler haben mit der Unterstützung des Motivationsexperten Erfolgsspitzen in ihren Karrieren gefeiert.Weitere Informationen unter www.juergenhoeller.com