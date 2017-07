Silversea setzt auf Weiterbildung

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 10. Juli 2017: Die monegassische Luxusreederei Silversea, Spezialist für luxuriöse Expeditions-Kreuzfahrten, verfügt seit neuestem über eine eigene Trainings-Akademie zur Rekrutierung und Weiterbildung von hochqualifizierten Experten. Jede Expeditionsreise besteht aus einem Team von weltweit anerkannten und erfahrenen Spezialisten aus den Bereichen Biologie, Anthropologie, Geologie und Geschichte. Die Experten halten Vorträge und Workshops an Bord, begleiten Zodiac® Fahrten oder Exkursionen in der Natur.Das Training beginnt mit einer Fernschulung durch Webinare, die verschiedene Aspekte der Tätigkeit als Expeditionsexperte beleuchten. Die Teilnehmer werden im Anschluss für circa sechs Wochen an Bord der neu renovierten Silver Cloud Expedition eingeladen, die Mitte November das erste Mal mit Ziel Antarktis in See sticht. Die zukünftigen Mitarbeiter gewinnen erste praktische Erfahrungen zu den Themen des Schiffshandlings, ersten Hilfe in Notfällen und Sicherheit an Bord.Diese Kenntnisse werden an Bord der Silver Cloud Expedition durch intensives Training vertieft. Als Lehrer stehen erfahrene Expeditionsmitarbeiter sowie zusätzliche Pädagogen mit Rat und Tat zur Seite. Zudem erhalten die angehenden Experten weitergehende Schulungen, z.B. in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit oder interkulturelle Sensibilisierung.Nach erfolgreicher Absolvierung des Programms haben die Teilnehmer die Möglichkeit, als Mitglieder des Silversea Expeditionsteams in der Antarktis oder in andere Regionen der Welt zu arbeiten."Unsere neue Expeditionsakademie unterstreicht unseren Anspruch, Gästen die absolut besten Teams aus handverlesenen Experten zur Erkundung der Welt an die Seite zu stellen", so Conrad Combrink, Vizepräsident von Silversea für Expeditionsplanung und strategische Entwicklung. " Ziel ist es, Kandidaten zu gewinnen, die sowohl fachlich qualifiziert als auch leidenschaftlich sind. Unseren Experten bieten wir eine spannende und abwechslungsreiche Karriere an Bord eines unserer Schiffe an.“Interessierte Bewerber können sich mit Manager of Expedition Product Support, Kit van Wagner, unter kitw@silversea.com in Verbindung setzen.



Bildinformation: Silversea setzt auf Weiterbildung