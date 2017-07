Echt clever: Für noch mehr Abwechslung im Futternapf

(fair-NEWS)

Ihre Katze liebt die Abwechslung? Dann überraschen Sie Ihren Racker mit den neuen Sorten von FELIX Crunchy & Soft! Ab August gibt es die ausgewogene und 100% komplette Vollnahrung für noch mehr Vielfalt im Napf in den Varietäten mit Lamm, Truthahn und Gemüsenote sowie mit Thunfisch, Seelachs und Gemüsenote. Und speziell für kleine Racker bis zu einem Jahr gibt es Crunchy und Soft jetzt auch in der Sorte Junior mit Huhn und Gemüsenote! Der Futterspaß ist eine Kombination von knusprigen Kroketten und soften Stückchen und sorgt für ein Geschmacks- und Kauerlebnis bei dem alle Sinne angesprochen werden. Wetten, dass Ihr Schlingel vor Freude ganz aus dem Häuschen sein wird?Mit den neuen Sorten gibt es jetzt insgesamt sechs verschiedene Varietäten, mit denen Sie Ihren kleinen Racker jeden Tag aufs Neue überraschen können. Die ausgewogene Mahlzeit bietet frechen Schlingeln genau die leckere Mischung, die sie für ein Leben voller Abenteuer brauchen. Aber Achtung: Ihre Katze wird sich bestimmt einiges einfallen lassen, um an die neuen unwiderstehlichen Sorten zu kommen!Der unverbindliche empfohlene Ladenverkaufspreis für alle 950g Packungen FELIX Crunchy & Soft beträgt 3,39 Euro.



Bildinformation: FELIX sorgt mit den neuen Varietäten von Crunchy und Soft für mehr Abwechslung im Futternapf (Bildquelle: Nestlé Purina PetCare)