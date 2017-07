Noch freie Termine im Sommer 2017 - Günstiger Wellness- und Ostseeurlaub bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Polnische Ostsee - Ein echter Geheimtipp für den Sommerurlaub:Die polnische Ostsee ist ein echter Geheimtipp für den Sommerurlaub. Hier findet man besonders freundliche Gastgeber und ein breites Urlaubsangebot zu einem fairen Preis. Der Ostseeurlaub in Polen ist durchaus preislich sehr attraktiv und damit eine gute Alternative zu Deutschland, Dänemark und Schweden.Komfortables und günstiges Wellness- Ostseehotel Delfin:Das Wellness- und Ostseehotel Delfin bietet besonders günstige Angebote für einen erholsamen und komfortablen Ostsee- und Wellnessurlaub. Das Vier-Sterne-Hotel (Landeskategorie) liegt ruhig im Zentrum des beschaulichen Badeorts Dabki in Strandnähe. Es ist etwa 300 Meter vom weitläufigen Strand und etwa 900 Meter vom Buckower See entfernt. Der Badeort Dabki (ehemals Neuwasser) in Hinterpommern hat im Jahr 2007 offiziell den Status eines Heilbades erhalten und ist somit der jüngste polnische Kurort. Es herrscht hier durch die bewaldete Landschaft und den Süßwasser-See ein mildes Reizseeklima mit hohem Jod- und Aerosolgehalt. Die Ostseeküste ist hier flach und hat breite, weiße Sandstrände.Das Hotel Delfin beherbergt 65 Gästezimmer in drei verschiedenen Kategorien, ein À-la-carte-Restaurant und einen Spa-Bereich. Die Zimmer sind allesamt klassisch-modern und elegant mit stilvollen Möbeln eingerichtet und mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet. Individuelle Farbgestaltung, harmonisch aufeinander abgestimmte Materialien und stimmungsvolle Beleuchtung sorgen für Behaglichkeit und eine angenehme Atmosphäre. Für leibliches Wohl der Gäste wird im Restaurant mit polnischer Küche und Fusionsküche gut gesorgt. Der Spa- und Wellnessbereich mit seinem vielfältigen Angebotsspektrum bietet das richtige Ambiente zum Relaxen und Verwöhnen.Sommerurlaub im Hotel Delfin traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Attraktive Reiseangebote im Hotel Delfin bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner eigenen Website an. Die Pauschalangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Urlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Reiseangeboten im Überblick:• Pauschalangebot: Sommerurlaub an der Ostsee• Dauer: 8 Tage / 7 Nächte• Buchungstermine: Angebot gültig bis 30.09.2017 (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit buchbar)• Preise: Ab 216,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 7 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Nutzung des Spa-Bereiches4. Kostenloses WLAN5. Bademantel und Badetuch für die Dauer des AufenthaltsWeiterführender Link zu den Reiseangeboten im Hotel Delfin und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,20,hotel-delfin-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Delfin Spa & Wellness ****