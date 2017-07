COLOSSAL LED LEUCHTE IN PURISTISCHEM DESIGN

Pressemitteilung von public touch GmbH

(fair-NEWS) (Mynewsdesk) Minimalistischer Look, großartige Leistung – das ist die neue Leuchte von Feilo Sylvania: Colossal LED. Sie integriert sich harmonisch in jeden Raum und eignet sich deshalb ideal für designorientierte Anwender aus Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel oder Privathaushalt.



Colossal LED überzeugt sowohl angebaut als auch abgependelt, mit und ohne DALI-Dimmung. Die schnörkellose Polycarbonat-Abdeckung der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Das weiße, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse gibt dem Produkt hohe Stabilität bei optischer Leichtigkeit – trotz eines Durchmessers von 450 mm.



Ausgewählte, hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und modernste LED-Technologie gewähren einen nachhaltig wartungsfreien Einsatz von zu 50.000 Stunden. Die Colossal LED bietet einen Leuchtenlichtstrom von bis zu 3.800 lm bzw. eine Systemeffizienz von bis zu 120 lm/W.



Feilo Sylvania wurde im Januar 2016 gegründet und ist zu 80 % im Besitz der Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd, einem führenden chinesischen Beleuchtungshersteller. Mit Hauptsitz in Shanghai, wurde Shanghai Feilo Acoustics Co Ltd 1984 gegründet und ist Chinas erste Aktiengesellschaft (SH 600651). Im Jahr 2014 reorganisierte das Unternehmen seine Fusionen und Übernahmen in großem Umfang und wurde zu einem Gemeinschaftsunternehmen mit Organisationen wie Shanghai Yaming Lighting Co Ltd, Beijing Shen'an Group sowie Shanghai Sunlight Enterprise Co. Ltd. Mit der Akquisition von Havells Sylvania hat Feilo Produktionsstätten, Logistikzentren, F & E-Technologie-Zentren auf der ganzen Welt, sowie den Marktzugang in 48 Ländern erworben.



Feilo Sylvania ist einer der führenden Komplett-Anbieter von professionellen und architektonischen Beleuchtungssystemen. Mit mehr als einem Jahrhundert Kompetenz in Lampen und Leuchten, liefert Feilo Sylvania innovative Produkte und Lösungen für den öffentlichen, gewerblichen und privaten Sektor. Weltweit entwickelt die Unternehmensgruppe mit Concord, Lumiance und Sylvania erstklassige und energieeffiziente Lösungen für die individuellen Beleuchtungsbedürfnisse der Kunden.

