CRBR Encryptor-eine Ransomware von Cerber Entwickler

Der CRBR Encryptor Virus ist eine neue Cyberbedrohung und wird von den Entwicklern liebevoll als kleiner Bruder von Cerber Ransomware bezeichnet. Der CRBR Encryptor ist neulich mit seinen neuen Gelderpressungsmethoden sogar noch gefährlicher als Cerber Trojaner geworden. Wenn Sie noch nicht mit den Funktionsweisen von solchen erpresserischen Viren vertraut sind, sollten Sie wissen, dass die Programme mit Lug und Trug die Computer infiltrieren und die darauf befindlichen Dateien, Fotos und Dokumente mit einem Crypto-Algorithmus verschlüsseln, der bis hin zu diesem Tage unmöglich zu knacken ist. Am Ende erhalten die Opfer eine Mitteilung und eine Desktopmeldung, worin die für die Dateien geforderte Geldsumme bekannt gemacht wird. Es wird als Lösegeld genannt.Im Vergleich zu anderen Trojanern, wo das Bearbeiten des Master Boot Records (MBR) Administratorrechte fordert, wird CRBR Encryptor einfach auf dem Computer installiert und fängt umgehend an nach allen möglichen Dateien zu suchen. Der CRBR Trojaner hat dabei die gleichen Ziele wie die meisten anderen Erpressungsprogramme und wird mit gefälschten Bewerbungsunterlagen per E-mail verteilt. Nach der Verschlüsselung fügt er ferner eine 4-ziffrige Endung zu den infizierten Dokumenten und Anwendungen hinzu. Von hieran sind die Dateien auf dem Computer nicht mehr zugänglich.Sie bekommen eine E-mail von einem angeblichen Bewerber. Als Anlage wird ein ZIP-Archiv beigefügt, welches, zum Beispiel, Bewerbung.pdf.exe Datei, Bewerbungsfoto.jpg, Bewerbungsunterlagen.zip und Lebenslauf im pdf.exe Format enthält. Dieses ZIP-Archiv enthält ein JavaScript mit dem gleichen Namen. Wenn Sie diese Datei anklicken, wird sofort die CRBR Trojaner geladen und ausgeführt. Ihre Dateien werden nach kurzer Zeit vom Virus verschlüsselt.Es wird davon abgeraten die Anweisungen zu befolgen, da man sonst nicht nur ohne Dateien, sondern auch noch ohne Geld dastehen könnte. Stattdessen sollte man den CRBR Encryptor sofort vom Computer entfernen.Ihr Virus-Entferner Team