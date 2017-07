The Providers live im ART Stalker

(fair-NEWS)

The Providers spielen Indie-Pop mit Klavier, Gitarre, Synth, Cajon und mehrstimmigem Gesang. Die Bandmitglieder, die aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen (Berlin, Dresden, Lyon, Calgary), haben sich in Berlin zusammen gefunden und spielen und schreiben seit 2014 gemeinsam Musik. The Providers sind in ihrer Musik immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Harmonien und Akkorden und befördern so Popmusik in neue Sphären.The Providers sind:Alain Martin (Cajon)Johannes Pätzig (Piano)Mike Verdone (Synth, Gesang)Mascha Bartsch (Gitarre, Gesang)https://www.facebook.com/theprovidersmusic/https://soundcloud.com/the-providersSonntag 16.07.2017Beginn: 20:00 UhrVorverkauf 5,00 €/Abendkasse: 7,- €/Studenten: 3,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin - +49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de



Bildinformation: The Providers live in Berlin Charlottenburg