(fair-NEWS)

Durch ständige Erreichbarkeit und kurzzeitige Ablenkungen ist ununterbrochenes, konzentriertes Arbeiten ein Luxus geworden. Digitale Medien, Arbeitskollegen oder Kundenbesuche sind dabei nur einige mögliche Faktoren für eine unterbrechungsanfällige Arbeitsumgebung. Mit einem Chefbüro in einem CONTORA Office Solutions Center können Einflüsse von außen minimiert und die persönliche, produktive Arbeitszeit optimiert werden.München, 11. Juli 2017 - Oft sind Arbeitnehmer damit beschäftigt, E-Mails zu beantworten,Telefonate anzunehmen oder in fachfremden Konferenzen zu sitzen. Die eigentliche, weiterführende Arbeit bleibt dabei unerledigt, was dazu beiträgt, dass sich viele Arbeitnehmer in ihrer Position für unproduktiv halten und unzufrieden sind. CONTORA Office Solutions bietet exklusive Büroservices in Berlin, München und Frankfurt, die den Arbeitsalltag perfekt ergänzen und mehr Raum für wichtige Arbeitsprozesse schaffen. Gleichzeitig wird Wert auf die Einhaltung der höchsten Standards im Hinblick auf Schallschutz und die individuellen Anforderungen der Kunden gelegt."Unsere Büros am Brandenburger Tor befinden sich mitten im politischen Zentrum Deutschlands, dennoch haben Sie hier angenehme und ruhige Büros, ohne große Ablenkungen", so Nadja Schulz, Area Operations Manager für CONTORA Office Solutions in Berlin.Phänomene wie Konzentrationsschwierigkeiten, oder das sich immer-wieder Einfinden in bereits begonnene Denkprozesse, sind vor allem Resultate kurzzeitiger Unterbrechungen, die den eigentlichen Arbeitsfluss stören und zeitnahe, positive Ergebnisse behindern. Der amerikanische Professor Cal Newport bezeichnet diesen Zustand in seinem neuen Buch "Deep Work" ziemlich abfällig als "Geschäftigkeit". Produktive "Arbeit" ist etwas ganz anderes. Diese entstehe nur, wenn der Zustand tiefer Konzentration gewährleistet sei.Hier können hochwertige Chefbüro-Lösungen in einem CONTORA Office Solutions Center helfen. Diese können flexibel bereits ab einer Stunde angemietet werden, und dank der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten können eine Vielzahl von Arbeitsabläufen weitergeleitet und auch das Arbeitsumfeld kurzfristig angepasst werden. So steht bei Bedarf ein komplettes Sekretariat, die umfassende technische Infrastruktur oder ein Concierge-Service jederzeit zur Verfügung."Büros mit Glaswänden oder Gemeinschaftsbereiche zum Telefonieren werden Sie in einem CONTORA Office nicht finden. Wir setzten auf klassische Telefone, hohen Schallschutz und eine sehr hochwertige Ausstattung. Den Kopfhörer für Ihre Privatsphäre können Sie getrost zu Hause lassen", so Gesellschafter-Geschäftsführer Helmut Arend.Weitere Informationen zu CONTORA Office Solutions finden Sie unter folgendem Link: www.contora.de



Bildinformation: Vertrauliches Chefbüro mit Besprechungslösung direkt am Brandenburger Tor in Berlin.