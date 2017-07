Joachim Heek neuer Direktor Produktmanagement bei Anex Tour

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 11. Juli 2017. Ab sofort ist Joachim Heek (57) neuer Direktor Produktmanagement bei Anex Tour. Seit der Gründung des Pauschalreiseveranstalters im Juli 2016 verantwortete Heek als Produktmanager bereits das Zielgebiet Kanaren und hat nun von Markus Leutner die Gesamtkoordination des Veranstalterproduktes übernommen. Markus Leutner wird das Unternehmen zum 31. Juli 2017 auf eigenen Wunsch verlassen.Vor seinem Wechsel zu Anex Tour zeichnete Joachim Heek in verschiedenen namhaften touristischen Unternehmen wie alltours Flugreisen und Phoenix Reisen in den Bereichen Produktmanagement und Hoteleinkauf verantwortlich.„Mit Joachim Heek haben wir einen erfahrenen Branchenexperten an Bord, der sich sowohl in den Zielgebieten als auch im Produkt bestens auskennt und mit seinen Marktkenntnisse des Ausbau von Anex Tour weiter vorantreiben wird“, sagt Hakan Bakar, Geschäftsführer der Anex Tour GmbH.



Bildinformation: Global Communication Experts GmbH