Absperrung ID Railing System

Ideale Abgrenzung für jeden Eingangsbereich

(fair-NEWS) Geländersysteme sind eine simple und kostengünstige Lösung für Durchgangsbereiche. Vielfältig kombinierbar und als perfekte Ergänzung zu Drehkreuzen, können ID Railing Systeme jeder Gebäudearchitektur angepasst werden. Mit den verschiedenen Sicherheits- und Bedienfunktionen ausgestattet, sind sie sowohl für den öffentlichen Bereich (z.B. Flughafen, Universität, ...), als auch den gewerblichen Bereich (Fitnessstudio, Spa, ...) die richtige Wahl.



Das ID Railing System von iDTRONIC ist eine Geländersystem in halber Körperhöhe. Bestehend aus Standardsektionen wird die Absperrung modular aufgebaut. Jede Sektion besteht hierbei aus vertikalen Pfosten und waagerechten Stangen. Aufgrund der Kombination von verschiedenen Modulen kann die Absperrung Innenbereichen genausten angepasst werden und bietet damit eine raumeffiziente Lösung für jeden Eingangsbereich.



Mit einer Breite von 1,20 m freien Durchgang ist das ID Railing System nicht nur barrierefrei, sondern entspricht auch den Brandschutzanforderungen. Die Schwenktür des ID Railing Systems kann beidseitig geöffnet werden und lässt damit eine bidirektionale Passage Richtung zu. Dank der Ausstattung mit einem Sicherungsstift oder einer elektromagnetischen Verriegelung ist die Schwenktür leicht zu öffnen und ermöglicht eine schnelle Flucht im Falle eines Notfalls. Zusätzliche Sicherheit wird durch die optionale "Antipanik" Sektion geboten. Diese kann entweder automatisch mit einer Fernbedienung oder manuell entsperrt werden.



Die Geländersysteme von iDTRONIC werden aus rostfreiem Edelstahl hergestellt, Halterungen für die einzelnen Absperrungen sind aus verchromtem Zink. Eine Auffüllung, die zwischen den Edelstahlrohren angebracht wird, kann aus getöntem Glas oder Polycarbonat-Kunststoff bestehen.



Bildinformation: ID Railing System - iDTRONIC Well FIT

iDTRONIC ist ein High-Tech Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein. Mit der Herstellung und Entwicklung hochwertiger Hardware, gilt das Unternehmen als Pionier in der berührungslosen Identifikation mittels RFID-Technologie. Die Anwendungen reichen von Mitglieder-/ Besucherverwaltung über die betriebliche Sicherheit und Organisation bis zum bargeldlosen Bezahlen mittels Cashless Payment Systemen. Im Bereich Fitnessclubs sowie Bäder und Thermen ist iDTRONIC einer der führenden Anbieter für elektronische Identifikations- und Verwaltungssysteme und zählt zahlreiche der wichtigsten und größten Fitnessketten zu Ihren Kunden.



Das Produktportfolio von iDTRONIC Well FIT umfasst Drehsperren, elektronische Schrankschlösser, Zutrittskontrollleser, Infoterminals und Terminals für die Dusch- sowie Solariensteuerung, Kartendrucker, Mitgliedskarten und Armbänder.

«Absperrung ID Railing System»

