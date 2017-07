WIFO: Gewerbeplattform 2.0 übertrifft alle Erwartungen

(fair-NEWS) Rheinstetten, 7. Juli 2017/Ger: Im Zuge des LVRG und der anhaltenden Niedrigzinsphase hat der Bereich Gewerbeversicherungen bei unabhängigen Beratern sehr stark an Bedeutung zugenommen. Der Markt mit Firmenkunden bietet den Vermittlern ein großes Vertriebs- und Wachstumspotential inklusive Cross-Selling-Ansätzen. Einfache Vergleichsrechner für Gewerbeversicherungen überzeugen in der Praxis nur teilweise. Unternehmen passen oft nicht in eine Schablone. Die Wirklichkeit bietet vielfältigste Unternehmensformen mit individuellen Anforderungen, die ein einfacher Vergleichsrechner nie erfüllen kann.



Mit der Gewerbeplattform 2.0 ist es der WIFO GmbH gelungen „Mensch und Maschine“ im Beratungsprozess intelligent zu verbinden. Die Plattform führt den Vermittler automatisch durch den gesamten Prozess. Sollte der Vermittler bei der Beantwortung unsicher sein oder die „Maschine“ keine Treffer anzeigen, dann übernehmen Gewerbespezialisten die Anfrage und erarbeiten ein individuelles Angebot. Vorteile für den Vermittler: Einfache und schnelle Erfassung von Risiken, keine Doppeleingabe der Daten, nur ein Ansprechpartner, Haftungsminimierung und über 30 Jahre Sach-Gewerbe-Erfahrung in einem Prozess. Zusätzlich sind die am Markt bekannten WIFO Sonderkonzepte mit erheblichen Rabattvollmachten eingearbeitet. „In der ersten Jahreshälfte 2017 konnten wir die Anzahl der Abschlüsse über die Plattform, im Vergleich zum Vorjahr, um über 500% steigern,“ so Sven Burkart, Prokurist der WIFO GmbH. „Diese sensationelle Entwicklung zeigt uns, dass wir mit unserer Digitalisierungsstrategie auf dem richtigen Weg sind.“