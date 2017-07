Unwetterschäden schnell der Versicherung melden und Folgeschäden vermeiden

(fair-NEWS)

10.07.2017. In den vergangenen Tagen traten in Teilen Deutschlands heftige Unwetter auf. Auch für die kommenden Tage wird vor Unwettern gewarnt. „Betroffene sollten umgehend Unwetterschäden ihrer Versicherung melden“, weist die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) hin und gibt weitere Tipps.GVI-Präsident Siegfried Karle nennt im Falle von aufgetretenen Unwetterschäden die vier wichtigsten Maßnahmen: So sollte die Versicherung umgehend informiert werden. Reparaturen sollten erst nach Abstimmung mit dem Versicherer veranlasst werden. Unwetterschäden sollten vor der Beseitigung mit Fotos oder Beweisstücken (auch Zeitungsberichte über Unwetterereignisse können hilfreich sein) dokumentiert werden. Wenn Folgeschäden drohen, müssen jedoch umgehend Schadensabwehrmaßnahmen eingeleitet werden.Weitere wichtige Hinweise zu „Unwetterschäden und Versicherung“ sowie hilfreiche Tipps zur Schadensvorsorge stehen unter www.geldundverbraucher.de , Rubrik „Gratis“, kostenlos zur Verfügung.