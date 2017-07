Juliana Gewächshauscentrum präsentiert vertikalen Pflanzentopfhalter

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Eine weitere Erleichterung für die vertikale Gartenarbeit und effizienter Platzsparer ist der neue Juliana PflanzentopfhalterEiner der aktuellen Trends ist derzeit die "vertikale Gartenarbeit", was bedeutet, dass vorzugsweise in die Höhe gegärtnert wird und damit eine optimale Nutzung des Raumes erreicht werden kann. Zumal auch optisch dadurch reizvolle und ungewohnte Effekte erzielt werden können.Wenn das Gewächshaus zunehmend als Außenraum genutzt wird, kommt ein senkrechter Garten infrage. Er ist sehr effektiv, um die Raumhöhe zu nutzen, und bietet damit einen eleganten Weg, am Boden und in Standhöhe gleichzeitig mehr Platz zu schaffen. Juliana Gewächshäuser, Europas größter Hersteller von Hobby-Gewächshäusern, hat genau dafür den Juliana Pflanztopfhalter entwickelt.Die Juliana Pflanztopfhalter sind ideal für die "vertikale Gartenarbeit. Mit dem Pflanztopf-Halter kann der Platz nach oben im Gewächshaus optimal genutzt werden, um damit eine eigene „grüne Wand“ zu gestalten.Der Topfhalter wird direkt in die Profile integriert und kann direkt für die Anzucht und zum Pflanzen genutzt werden. Der Halter besteht aus schwarzem, pulverbeschichtetem Stahl und passt mit einem Durchmesser von 14 cm perfekt zu den klassischen Keramiktöpfen. Der Pflanztopfhalter kann mindestens 10 kg tragen und kommt mit allen notwendigen Schrauben, Muttern und Abdeckkappen.Für einen Verkaufspreis von 6,99 € ist der Juliana Pflanztopfhalter unter <a href="https://gewaechshauscentrum.de/">https://gewaechshauscentrum.de/</a> erhältlich.Kontakt:Juliana Gewächshaus-CentrumHammer Deich 7020537 HamburgTel: 040-21909447 - Mittwoch bis Freitag 10.00 bis 18.00 - Samstag 10.00 – 16.00hamburg@gewachshauscentrum.de<a href="https://gewaechshauscentrum.de/">https://gewaechshauscentrum.de/</a>Die Juliana Gewächshaus GmbH ist der größte Hersteller von Gewächshäusern für Privatleute in Europa. Pro Jahr verkauft Juliana 30.000 Gewächshäuser europaweit (Stand: 2016). Juliana besitzt mehr als 375 Showrooms in Europa und beschäftigt in Deutschland, Dänemark und England über 150 Mitarbeiter. Bestseller weltweit ist das Modell Juliana Premium. Das Juliana Gewächshaus-Centrum in Hamburg soll nicht die einzige deutsche Niederlassung der Juliana Gewächshäuser GmbH bleiben, weitere Niederlassungen sind bereits geplant.<a href="www.mynewsdesk.com/de/fmpreuss/pressreleases/juliana-gewaechshauscentrum-praesentiert-vertikalen-pflanzentopfhalter-2028752">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/fmpreuss">Frank-Michael Preuss - Redaktionsbüro für Bild und Text</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/gkypox" title="http://shortpr.com/gkypox">http://shortpr.com/gkypox</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/food-trends/juliana-gewaechshauscentrum-praesentiert-vertikalen-pflanzentopfhalter-17450" title="www.themenportal.de/food-trends/juliana-gewaechshauscentrum-praesentiert-vertikalen-pflanzentopfhalter-17450">www.themenportal.de/food-trends/juliana-gewaechshauscentrum-praesentiert-vertikalen-pflanzentopfhalter-17450</a>



Bildinformation: Juliana Gewächshauscentrum präsentiert vertikalen Pflanzentopfhalter