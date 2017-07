Wettbewerbsbedingungen gestalten und das eigene Schicksal steuern!

(fair-NEWS)

Der Eintritt ins einundzwanzigste Jahrhundert ist durch die <a href="www.naturevents.eu/">dringende Notwendigkeit klarer Strategien gekennzeichnet.</a> Denn wenn ein Unternehmen keine klare Vorstellung davon hat, inwieweit es einzigartig und einmalig ist und im Vergleich zur Konkurrenz einem anderen Kundenkreis ein anderes Produktangebot machen kann, wird es lebendigen Leibes von der Intensität des Wettbewerbs aufgefressen.Es gab Zeiten, als die Märkte noch nachgaben, als noch nicht so viele Konkurrenten drängelten und Unternehmen mit ihren "Me too" - Strategien noch zurechtkamen. Heute werden solche "Trittbrettfahrer" - Strategien schnell und erbarmungslos bestraft.Um so wichtiger ist es für die Unternehmen, eine klare Strategie zu verfolgen.Ich habe den Eindruck daß die meisten Unternehmen die in den letzten Jahren mit Abspecken und der Reduzierung der Gemeinkosten vollauf beschäftigt waren; nun stellt sich die Frage, was als nächstes kommt.Die Unternehmen müssen Möglichkeiten finden, Wachstum zu erzielen und Vorteile zu schaffen, anstatt sich mit der Beseitigung von Nachteilen zu begnügen.Wenn alle um dieselben Variablen konkurrieren, erhöht sich der Standard, aber kein Unternehmen kommt weiter. Und dieses Weiterkommen - und dann die Verteidigung der eigenen Spitzenposition - ist die Grundlage der Strategie: Schaffung von Wettbewerbsvorteilen. Mit der Strategie heben Sie sich von der Konkurrenz ab. Es ist aber nicht damit getan, daß Sie etwas Besseres anbieten; Sie müssen etwas Besonderes anbieten.Viele Unternehmen haben ihre Fähigkeit zum strategischen Denken und Handeln verkümmern lassen.Immer geht es um die unmittelbaren <a href="www.naturevents.eu/training/">Resultate - Personalabbau oder Outsourcing zwecks Verbesserung der Ertragslage im nächsten Jahr.</a> Die Unternehmen scheinen das Investieren gar nicht mehr gewohnt zu sein, und die Kapitalmärkte in den USA verstärken solche Tendenzen.



Bildinformation: Das eigene Schicksal steuern!