„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“

und echte Fans nutzen jede Gelegenheit zum Kicken

(fair-NEWS) Ein kleines Männchen begeistert Fußballfans schon seit 1924. Mit dem neuen TIPP-KICK Schlüsselanhänger von TROIKA können Fußballfans (fast) immer und überall kicken.



Sepp Herberger hat einmal gesagt: „Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten.“ Das gilt nicht für die Mini-Variante des Fußballs. Beim Tipp-Kick-Spiel ist der Ball ikosaedrisch (12-eckig) und ein Spiel dauert 2 x 5 Minuten. Doch die Mini-Variante und ihr großer Bruder haben auch etwas gemeinsam: die höchste Liga bei beiden ist die Bundesliga.



Für alle die nicht direkt professionell einsteigen möchten: man kann auch mit Freunden oder Kollegen in der Mittagspause ganz einfach eine Papierkugel über den Schreibtisch kicken und Spaß haben! Ganz nach dem Design des Tipp-Kick Erfinders Edwin Mieg ist dieser Schlüsselanhänger ein echtes TROIKA Highlight.. Das mattsilberne Metallmännchen lässt als Büro- oder Reisespielzeug die Herzen von Fußballfans höher schlagen.



Bildinformation: Tipp-Kick von TROIKA

Troika entwickelt und vertreibt Geschenke für den modernen Mann. Ursprünglich wurde TROIKA 1972 in England als Hersteller von hochwertigen Geschenkartikeln aus Metall gegründet. 1992 brachte Liudger Böll die Firma nach Deutschland. Die TROIKA Germany GmbH hat ihren Hauptsitz in Müschenbach im Westerwald.



Während TROIKA 1992 mit einem kleinen, hochmotivierten Team von 5 TROIKAnern begann, sind heute über 40 Mitarbeiter fest angestellt. Aus dem kleinen Lagerraum von damals sind mittlerweile 1000 Palettenplätze geworden, die mit einem modernen

Lagerverwaltungsprogramm gemanagt werden.



TROIKA vertreibt die Produkte über 3 Vertriebskanäle an die Endkunden. Geschenkartikelfachhandel an Endkunden > B2C // Werbeartikel-Handel an Unternehmen > B2B. Einige Vertriebspartner nutzen das Internet oder Kataloge, um an die privaten Endkunden oder Unternehmen zu liefern. Der Export in über 70 Länder erfolgt über lokale Landes-Partner oder Agenten.



Als Kompetenzmarke für den modernen Mann und als Marktführer im Bereich Geschenkartikel und Werbemittel präsentiert TROIKA eine Kollektion, die besonders hochwertig, innovativ und auf eine außergewöhnliche Art charmant ist. Der Neue Claim: "DAS SCHENKT MANN HEUTE."



