Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto-DLC veröffentlicht

(fair-NEWS) Warner Bros. hat einen ersten Teaser-Trailer zur Filmadaption von Bleach veröffentlicht. Viel gibt es hier noch nicht zu sehen, immerhin aber einige kurze Bilder und einen tonalen Vorgeschmack. Der Live-Action-Film zur beliebten Manga-Vorlage soll voraussichtlich im Sommer 2018 in Japan in die Kinos kommen.



Wer den populären und inzwischen auch recht umfangreichen Manga Bleach kennt, freut sich nach diversen Anime-Filmen und Videospielumsetzungen (darunter Bleach Online) möglicherweise auf den ersten Realfilm zur Manga-Vorlage aus Japan. Warner Bros. hat nun einen ersten, kurzen Teaser-Trailer zum Film von Regisseur Shinsuke Sato veröffentlicht. Hier bekommst du immerhin schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf den optischen Stil der Filmadaption, die laut Highsnobiety die ersten acht Teile der Manga-Vorlage abdecken soll.



Seit 2001 erfreut sich Bleach neben anderen Mangas wie One Piece und Naruto einer großen Fanschar, insbesondere in Japan. Dort soll die Realfilmumsetzung auch zuerst in die Kinos kommen, und zwar im Sommer 2018. Ob und wann der Film auch international veröffentlicht wird, ist aktuell unbekannt.



