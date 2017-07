German Brand Award für TROIKA:

(fair-NEWS)

Mit dem German Brand Award vergibt das German Brand Institute und der Rat für Formgebung eine einzigartige Auszeichnung für herausragende Markenführung. Der Preis wird in drei Wettbewerbsklassen vergeben und dient als Qualitätsbeweis in punkto Markenführung.Wie bewirbt sich ein mittelständisches Unternehmen für diesen Preis und warum wird er dann verliehen? Die Antwort: man betreibt gründlich Nabelschau und legt das Augenmerk nicht auf Produktentwicklung und Vertrieb, die sonst den Alltag bestimmen, sondern listet all das auf, was TROIKA im Hinblick auf seine Mitarbeiter besonders macht.Gesundheit und Wohlbefinden stehen hier ganz oben auf der Liste. Schon wenn man das Gebäude betritt fällt die große Mitarbeiter-Lounge (Plaza) auf, in der man sich tatsächlich fragen kann, ob man noch zu Hause oder schon auf der Arbeit ist! Hier können die Kollegen/innen ihre Pausen verbringen, es werden Feste gefeiert und auch die Versorgung mit Kaffee und gesunden Obst-Snacks aus dem Bioladen finden hier statt – schöne Aussicht auf den heimischen Westerwald inklusive.Die offene Atmosphäre setzt sich im Bürotrakt fort, viel Glas und große Kommunikationszonen bilden architektonisch den Rahmen für ein gutes Miteinander und fördern Kreativität. Auch die höhenverstellbaren Tische in den Büros, unterschiedliche Sitzmöglichkeiten oder die Mitfinanzierung des Beitrags für das Fitnessstudio durch die Firma, tragen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei und werden von den Mitarbeitern sehr geschätzt. Ob das sich tatsächlich auch auf die überdurchschnittlich hohe Geburtenrate des jungen Teams auswirkt, ist nicht nachweisbar  Fakt ist: seit 2010 haben die 50 TROIKA Mitarbeiter 27-mal Nachwuchs bekommen …Der Teamgedanke wird groß geschrieben. Ein praktisches Beispiel hierfür ist das „Modul 24“. Alle Auszubildenden, das sind 20% der Belegschaft, sind hier Mitglied. Monatliche Treffen fördern den Austausch untereinander und dienen zur Planung von eigenen Projekten. Das Modul 24 ist verantwortlich für den Lagerverkauf des Unternehmens (2x/Jahr) und organisiert auch als „Firma in der Firma“ die Vermietung von Veranstaltungsräumen (der Plaza). Er heißt die neuen Azubis herzlich willkommen und macht einmal im Jahr einen eigenen „Betriebsausflug“.Die TROIKA Mitarbeiter werden regelmäßig in die Marketingkampagnen des Unternehmens einbezogen. Fotoshootings für Plakate und Kataloggestaltung oder Videoproduktionen sind etwas Besonderes, stärken die Identifikation, und bringen Spaß und Abwechslung. Freiwillig für 1-2 Tage als Model arbeiten - wer kann das schon?Flexible Arbeitszeitmodelle gehen auf individuelle Wünsche ein. Ein Großteil der Mitarbeiter arbeitet Teilzeit oder von zu Hause aus (Home Office), ideale Bedingungen, um Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen!Die Investitionen in die Mitarbeiter lohnen sich für beide Seiten, das belegen die Zahlen. 18 ehemalige Auszubildende machen den Großteil des TROIKA Teams aus und sogar die drei Prokuristen und Mitglieder der Geschäftsführung waren mal Azubis bei TROIKA. „Offensichtlich haben wir die Jury mit unserem Konzept überzeugt“, freut sich Liudger Böll, Geschäftsführer von TROIKA.



Bildinformation: Exzellentes Employer Branding für TROIKA bescheinigt