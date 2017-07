Trinkflaschen liegen im Trend:

Pressemitteilung von TROIKA GERMANY GmbH

Leicht, stabil und nachhaltig

(fair-NEWS) Wasser ist Leben, es ist kostbar. Wer viel trinkt ist gesund. Und wer zusätzlich noch etwas für die Umwelt tun möchte, ist mit Metalltrinkflaschen bestens ausgestattet.



Bis zu 3 Liter Wasser verliert der Körper pro Tag durch Atmen, Schweiß und Urin. Als allgemeiner Richtwert gilt: mindestens 2 Liter Wasser sollen pro Tag getrunken werden, damit der Körper ausreichend versorgt wird. Wie schön, dass in Deutschland das Leitungswasser zu den am strengsten kontrollierten Nahrungsmitteln gehört und qualitativ so hochwertig ist, dass wir es ein Leben lang trinken können, ohne krank zu werden.



In Zeiten von Plastikinseln in unseren Ozeanen sind wiederverwendbare Metalltrinkflaschen mehr als eine gute Idee. Sie entsprechen dem Zeitgeist, sind nachhaltig und bieten gegenüber den PET Flaschen noch weitere Vorteile. Die Edelstahlflasche SERENGETI von TROIKA fasst 600 ml, und ist für Leitungswasser und kohlensäurehaltiges Wasser gleichermaßen geeignet. Sie ist lebensmittelecht (LFBG geprüft) und im Unterschied zu den Plastikflaschen auch BPA-frei. Der nostalgische Bügelverschluss macht sie zu etwas Besonderem und sie ist super-stabil! Ein nachhaltiger Begleiter der auf dem Schreibtisch in der Sporttasche oder im Auto seinen Platz findet.

Bildinformation: Trinkflasche SERENGETI, von TROIKA

Troika entwickelt und vertreibt Geschenke für den modernen Mann. Ursprünglich wurde TROIKA 1972 in England als Hersteller von hochwertigen Geschenkartikeln aus Metall gegründet. 1992 brachte Liudger Böll die Firma nach Deutschland. Die TROIKA Germany GmbH hat ihren Hauptsitz in Müschenbach im Westerwald.



Während TROIKA 1992 mit einem kleinen, hochmotivierten Team von 5 TROIKAnern begann, sind heute über 40 Mitarbeiter fest angestellt. Aus dem kleinen Lagerraum von damals sind mittlerweile 1000 Palettenplätze geworden, die mit einem modernen

Lagerverwaltungsprogramm gemanagt werden.



TROIKA vertreibt die Produkte über 3 Vertriebskanäle an die Endkunden. Geschenkartikelfachhandel an Endkunden > B2C // Werbeartikel-Handel an Unternehmen > B2B. Einige Vertriebspartner nutzen das Internet oder Kataloge, um an die privaten Endkunden oder Unternehmen zu liefern. Der Export in über 70 Länder erfolgt über lokale Landes-Partner oder Agenten.



Als Kompetenzmarke für den modernen Mann und als Marktführer im Bereich Geschenkartikel und Werbemittel präsentiert TROIKA eine Kollektion, die besonders hochwertig, innovativ und auf eine außergewöhnliche Art charmant ist. Der Neue Claim: "DAS SCHENKT MANN HEUTE."



«Trinkflaschen liegen im Trend:»

Nisterfeld 1
57629 Müschenbach
Deutschland