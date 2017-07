Fördermittel zum Unternehmenskauf sichern

(fair-NEWS)

Viele wissen es häufig nicht: Auch bei einer Betriebsübernahme warten auf <a href="www.imc-services.de/unternehmenskauf.php">Unternehmenskäufer</a> Fördermittel zur Finanzierung. Es ist wichtig, sich rechtzeitig und richtig darauf vorzubereiten.Auch für erfolgreiche Unternehmen ist nicht immer ein Nachfolger aus der Familie und Mitarbeitern verfügbar, so wird nach einem geeigneten Käufer von außen gesucht. In diesen Fällen kommt der Finanzierung eine bedeutende Rolle zu, denn der Verkäufer stimmt selten einer Ratenzahlung des Kaufpreises in Gänze zu.Daher ist der Geldbetrag entsprechend hoch, den ein Erwerb als Summe finanzieren muss. Oft kommen noch Investitionen und Modernisierungsmaßnahmen dazu, die ebenso mit Fremdkapital finanziert werden müssen. Dies gilt es bei der Firmenübernahme von Anfang an zur berücksichtigen - ein guter Businessplan ist hier gefragtFörderprogramme zum UnternehmenskaufBei der Finanzierung der Firmenübernahme helfen Ihnen spezielle Förderprogramme. Die folgenden Förderprogramme sollten Sie bei Ihren Überlegungen unbedingt mit einbeziehen:-Eigenkapitalähnliche Darlehen-Beteiligungen-Niedrige Tilgungsmodalitäten in der Anfangszeit-Zinsverbilligte KonditionenDarüber hinaus gibt es Zuschüsse, die Ihnen Investitionen in das Unternehmen und neue Arbeitsplätze erleichtern, zum Beispiel:-Zuschüsse für Investitionen-Zuschüsse für ArbeitsplatzförderungTipps zu Fördermitteln für eine FirmenübernahmeTipp 1 - Fördermittel sind oft nochmals nutzbarFördermittel, die das Unternehmen schon in der Vergangenheit genutzt hat, können vielfach erneut beantragt werden.Tipp 2 - Die Nachfolge gilt als ExistenzgründungHinsichtlich der einsetzbaren Fördermittel gilt der <a href="www.imc-services.de/unternehmenskauf.php">Firmenkauf</a> als Existenzgründung, sofern der Nachfolger bisher nicht selbstständig war. Daher stehen besonders attraktive Fördermittel zu guten Konditionen zur Verfügung.



Bildinformation: Unternehmenskauf, Nachfolgeregelung Fördermittel