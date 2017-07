Ideale Schmierlösung für Linearführungen

(fair-NEWS)

Euerdorf. Seit über 50 Jahren steht der Name perma für innovative und kreative Schmierlösungen. So wurde u. a. der perma PRO entwickelt, der bis zu 6 Schmierstellen äußerst präzise versorgt. Speziell für Schmierstellen an Linearführungssystemen wurde die Produktreihe um den perma PRO LINE erweitert. Linearführungen stellen aufgrund ihrer besonderen Konstruktion eine besondere Herausforderung im Hinblick auf effiziente und präventive Instandhaltung dar.perma PRO LINE versorgt an laufenden Anlagen bis zu 6 Schmierstellen exakt nach Herstellervorgaben mit Schmierstoff. Die Schmierstellen befinden sich typischerweise an den einzelnen Führungswagen und am Antrieb der linearen Führungseinheit. Zur optimalen Verteilung des Schmierstoffs an den Laufbahnen eines Führungswagens ist es wichtig, einen vom Hersteller bestimmten Volumenstrom nicht zu unterschreiten. Der Antrieb, in der Regel Spindel oder Zahnstange, benötigt häufig eine größere Schmierstoffmenge als die Führungswagen. perma PRO LINE erfüllt diese Aufgabenstellungen: Schmierstoffmenge und Zeitintervalle können für jede Schmierstelle individuell geregelt werden.Das perma PRO LINE System, das einen Druck von bis zu 25 bar aufbaut, besteht aus dem MP-6 Verteiler sowie dem PRO LINE Antrieb, der durch eine PRO LC (Lubrication Canister) wahlweise mit 250 cm³ oder500 cm³ Schmierstoff komplettiert wird. Der Antrieb ist mittels Drucktaster und Display-Anzeige ganz einfach einstellbar. Hier werden Schmierstoffmengen und Pausenzeiten zwischen den Schmierintervallen konfiguriert. Die Einstellung kann für jeden Verteiler-Auslass je nach Anforderung der Schmierstelle individuell vorgenommen werden. Außerdem ist es mit dem perma PRO LINE möglich, jederzeit per Hand ein Schmierintervall auszulösen, um beispielsweise Spitzenbelastungen an den Anlagen zu kompensieren oder Schmierstellen nach längerem Stillstand mit frischem Schmierstoff zu spülen. Zwei LEDs erlauben eine ständige Funktionskontrolle. Das Display zeigt die aktuelle Auslassbelegung am Verteiler sowie die Restlaufzeit bis zum Leerstand der perma PRO LC an.Mit dem anpassungsfähigen Mehrpunktschmiersystem, das wahlweise autark als perma PRO LINE mit Batteriebetrieb oder externer Spannungsversorgung als perma PRO C LINE arbeitet, können in der Instandhaltung wertvolle Zeitersparnisse geschaffen werden. Die Anlagenverfügbarkeit wird dadurch erhöht. Dank der präzisen Schmierstoffabgabe werden Mangelschmierungen genauso vermieden wie Überschmierungen. Schlauchzuleitungen, die vom Verteiler zur Schmierstelle führen, ermöglichen eine Montage der Schmiersysteme außerhalb von Gefahrenbereichen. Dadurch werden Risiken minimiert und gleichzeitig die Arbeitssicherheit erhöht.Durch das zuverlässige und präzise Spendeverhalten ist der perma PRO LINE oder perma PRO C LINE in der Automobilindustrie bis hin zur Stahl- und Papierindustrie einsetzbar. Dabei beschränkt sich das Einsatzspektrum nicht nur auf Linearführungen. perma PRO LINE wird ebenfalls zur Schmierung an Wälz- und Gleitlagern, offenen Getrieben oder Spindeln genutzt.Technische Daten:Antrieb - wiederverwendbar:PRO LINE: BatteriebetriebPRO C LINE: Externe Spannungsversorgung 15-30 V | 120 mASpendezeiten - Einstellungen:Pausenzeiten in Tagen (24 h); Spendemenge pro AuslassSchmierstoffvolumen: 250 cm³ oder 500 cm³Einsatztemperatur: -20 °C bis +60 °CDruckaufbau: Max. 25 bar; Montage mit <5 m SchlauchleitungSchmierstoffe: Fette bis NLGI 2



Bildinformation: perma PRO C LINE im Einsatz an einer Linearführung in einer Produktionsanlage (Pipehandling-System)