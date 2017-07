Auto-Taschenlampe CAR ECO BEAM

Pressemitteilung von TROIKA GERMANY GmbH

Magnetisch, praktisch, gut

(fair-NEWS) Wann wird eine Taschenlampe im Auto gebraucht? Meistens im Notfall! Es ist etwas passiert, es wird etwas gesucht und man braucht einen zuverlässigen Helfer.



Bestimmte Dinge müssen im Auto sein, sonst kann es teuer werden: Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck sind Pflicht. Will man für alle Fälle gerüstet sein, sind weitere Utensilien hilfreich, allen voran die Taschenlampe.



Das neue Modell CAR ECO BEAM von TROIKA bietet viele Vorteile und ist im Notfall ein zuverlässiger Helfer. Die Taschenlampe kann ganz einfach über den 12 V Zigarettenanzünder aufgeladen werden, damit gehört der Ärger über leere Batterien der Vergangenheit an. Und umweltschonend/nachhaltig ist diese Lösung ebenfalls. Ein extra Clou ist der starke Magnet in der Deckelkappe. Damit kann die Lampe an allem, was magnetisch ist, befestigt werden.



Dank der vier Leuchtfunktionen ist sie vielseitig einsetzbar: 2 Lichtstärken, 1 Blinklicht und ein roter Notfallleuchtring (z.B. zur Absicherung einer Unfallstelle). Mit gerade mal 80 g Gewicht und 12 cm Länge lässt sie sich problemlos im Handschuhfach, oder der Mittelkonsole verstauen.

Wann wird eine Taschenlampe im Auto gebraucht? Meistens im Notfall! Es ist etwas passiert, es wird etwas gesucht und man braucht einen zuverlässigen Helfer.Bestimmte Dinge müssen im Auto sein, sonst kann es teuer werden: Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck sind Pflicht. Will man für alle Fälle gerüstet sein, sind weitere Utensilien hilfreich, allen voran die Taschenlampe.Das neue Modell CAR ECO BEAM von TROIKA bietet viele Vorteile und ist im Notfall ein zuverlässiger Helfer. Die Taschenlampe kann ganz einfach über den 12 V Zigarettenanzünder aufgeladen werden, damit gehört der Ärger über leere Batterien der Vergangenheit an. Und umweltschonend/nachhaltig ist diese Lösung ebenfalls. Ein extra Clou ist der starke Magnet in der Deckelkappe. Damit kann die Lampe an allem, was magnetisch ist, befestigt werden.Dank der vier Leuchtfunktionen ist sie vielseitig einsetzbar: 2 Lichtstärken, 1 Blinklicht und ein roter Notfallleuchtring (z.B. zur Absicherung einer Unfallstelle). Mit gerade mal 80 g Gewicht und 12 cm Länge lässt sie sich problemlos im Handschuhfach, oder der Mittelkonsole verstauen.

Bildinformation: Auto-Taschenlampe CAR ECO BEAM, von TROIKA

Troika entwickelt und vertreibt Geschenke für den modernen Mann. Ursprünglich wurde TROIKA 1972 in England als Hersteller von hochwertigen Geschenkartikeln aus Metall gegründet. 1992 brachte Liudger Böll die Firma nach Deutschland. Die TROIKA Germany GmbH hat ihren Hauptsitz in Müschenbach im Westerwald.



Während TROIKA 1992 mit einem kleinen, hochmotivierten Team von 5 TROIKAnern begann, sind heute über 40 Mitarbeiter fest angestellt. Aus dem kleinen Lagerraum von damals sind mittlerweile 1000 Palettenplätze geworden, die mit einem modernen

Lagerverwaltungsprogramm gemanagt werden.



TROIKA vertreibt die Produkte über 3 Vertriebskanäle an die Endkunden. Geschenkartikelfachhandel an Endkunden > B2C // Werbeartikel-Handel an Unternehmen > B2B. Einige Vertriebspartner nutzen das Internet oder Kataloge, um an die privaten Endkunden oder Unternehmen zu liefern. Der Export in über 70 Länder erfolgt über lokale Landes-Partner oder Agenten.



Als Kompetenzmarke für den modernen Mann und als Marktführer im Bereich Geschenkartikel und Werbemittel präsentiert TROIKA eine Kollektion, die besonders hochwertig, innovativ und auf eine außergewöhnliche Art charmant ist. Der Neue Claim: "DAS SCHENKT MANN HEUTE."



Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Auto-Taschenlampe CAR ECO BEAM»

Nisterfeld 1157629 MüschenbachDeutschlandRegina KrawinkelRegina Krawinkel, Lena StrobelPermanenter Link zur Pressemitteilung