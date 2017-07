(fair-NEWS)

In einem kurzen Video haben wir die Impressionen eines pferdegestützten Workshops aufbereitet.Führungsseminare und Teamtrainings mit Pferden haben - neben vielen anderen - insbesondere diese drei Vorteile:1. Sie verbessern die Kommunikation.2. Sie sorgen für mehr Klarheit.3. Sie machen Spaß und bleiben lange in Erinnerung.Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wenn Sie mehr dazu wissen möchten. Sie können auch gerne ein persönliches Gespräch vereinbaren, bei Ihnen im Hause oder auf dem Zeidlerhof in Knüllwald Oberbeisheim, direkt an der A7 südlich von Kassel.<a href="www.horsedream.de">HorseDream im Internet.</a><a href="mediathek.de/tv/alles-wissen/Pferdeseminare-für-Manager/hr-fernsehen/Video?bcastId=3416170&documentId=42908884">HorseDream im Fernsehen.</a>



Bildinformation: Video-Impressionen von einem besonderen Business-Workshop mit Pferden