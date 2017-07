Termine 2018 zum/ Dental-Betriebswirt/in sind online

(fair-NEWS)

Aufgrund der sehr großen Nachfragen zum/r Dental-Betriebswirt/-in sind die Termine 2018 der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen seit heute online https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/dental-betriebswirtin-dfa-/. Gerne berät Sie unsere Seminarleitung zu diesem praxisnahen und intensiven Fachkurs, informiert Sie zu Ihren staatlichen Fördermöglichkeiten sowie Ratenzahlung der Teilnehmergebühr.LernzielDer/die Dental-Betriebswirt/in übernimmt in Zahnarztpraxen Fach- und Führungsaufgaben, die eine höhere kaufmännische Qualifikation erfordern, um den Praxisinhaber bei der Verwirklichung seiner Praxisziele zu unterstützen.In dem praxisnahen und intensiven Fachkurs werden fundierte Fachkompetenzen für die betriebswirtschaftliche und organisatorische Unternehmensführung einer Zahnarztpraxis in unserer Fortbildungsakademie vermittelt. Sie erwerben ein Höchstmaß an Fachwissen für den kaufmännischen Praxisbetrieb, den Sie direkt im Praxisalltag umsetzen können.Mit dem erworbenen Wissen dieser Fachkursausbildung, Ihrem Können und Wollen, eröffnen sich neue Perspektiven in Ihrer täglichen Arbeit.LerninhalteDer Fachkurs umfasst 160 Unterrichtsstunden, verteilt auf 16 Fortbildungstage. Die umfangreichen Seminarinhalte werden in fünf Modulen in einem Zeitraum von 10 Monaten vermittelt.Die Fortbildungstage wurden so gewählt, dass Sie mit wenigen Fehltagen in der Praxis an dem Fachkurs teilnehmen können und dennoch genügend Zeit finden die praxisnahen Inhalte zu vertiefen. Der Fachkurs ist ein Präsenzkurs und kein Fernlehrgang.Die Seminarinhalte unterteilen sich in nachfolgende Themenschwerpunkte:- Betriebswirtschaftliche Praxisführung- Praxismanagement und Organisation- Persönlichkeitsentwicklung und Personalführung- Qualitätsmanagement- Kommunikation- Praxis-Marketing- Recht- Zahnärztliche Leistungsabrechnung (* - nicht prüfungsrelevant)Die ausführliche Seminarbroschüre sowie die aktuellen Termine können Sie hier öffnen: https://www.dfa-heilwesen.de/zahnarztpraxis/dental-betriebswirtin-dfa-/Staatliche FördermittelGerne informiert Sie die Seminarleitung über mögliche staatliche Fördermittel.



Bildinformation: Dental-Betriebswirt/in der Deutschen Fortbildungsakademie Heilwesen