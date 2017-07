Spannung für den Sommer

(fair-NEWS)

Im Verlag Kern finden die Liebhaber spannender Lektüre eine große Vielfalt. Alle Bücher können im Buchhandel, oder im Online- Shop des Verlags bestellt werden. Hier stellen wir eine Auswahl packender Romane und Kurzgeschichten für den Urlaubskoffer oder für „Balkonien" vor. Eine Übersicht bietet www.verlag-kern.de/unsere-bucher/ Wie wäre es mit „Nachtmahr" von Katharina Feulner? In den 10 unheimlichen Kurzgeschichten hat das Leben einen doppelten Boden...In „Das Judas Prinzip" ist Rüdiger H.H. Schneider ein packender Krimi um zwei Giftmorde gelungen. Die Ermittlungen bringen ein seit Jahrzehnten schwelendes Familiendrama um Hass, Gier, Sex und Drogen ans Licht.Ein Agenten-Thriller bietet sich in Peter Möckels „Flug 333": Ein Flugzeug verschwindet spurlos, und es scheint niemanden zu interessieren. Als Lisa, die Frau des Piloten, nachforscht, beginnt ein perfides Spiel mit einer geheimnisvollen Organisation.Viel Lesestoff auf 588 Seiten bietet der Fantasy - und Kriminalroman „Bapogana" von Dieter Janz: Nach einem Unfall auf einer Baustelle findet sich der Architekt David Schüttler plötzlich als Mr. David Shuttler in einem fremden Land wieder und das größte Abenteuer seines Lebens beginnt.In dem actiongeladenen Fantasy-Roman „Circle of Mentalists" lässt der Autor Reinhard Schmelzer seiner unglaublichen Fantasie freien Lauf: Als Miguel eine Arbeitsstelle sucht, landet er bei C.O.M., einer von der Regierung beauftragten Mentalistengruppe, die versucht, die Welt vor dem Bösen zu retten.Zu guter Letzt noch ein Tipp für Horror-Freunde: In „Der Marusha Nagu" von Lars Gerlach wird die Traumreise auf einer Luxusjacht zum Horrortrip: Die Reisegesellschaft entdeckt auf der Fahrt von Melbourne nach Polynesien eine traumhafte, nicht in den Seekarten verzeichnete Insel. Sie ahnen nicht, dass auf diesem schönen Fleck Land der uralte böse Gott Marusha Nagu herrscht, der absolute Unterwerfung fordert.



