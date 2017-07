Kinderbücher für das Reisegepäck

(fair-NEWS)

Keine Langeweile in den Ferien - im Verlag Kern gibt es Kinderbücher für jedes Alter. Besonders vorgestellt werden hier einige Bücher, in denen es um Reisen geht, und kurze Geschichten zum Vorlesen. Alle Bücher können im Buchhandel oder im Online-Shop des Verlags bestellt werden. Eine Übersicht bietet www.verlag-kern.de/unsere-bucher/ Wie wärs mit einer Reise rund um die Welt? In „Goldstreif – Die Entführung eines Granatapfels“ lädt Anita Heine zu einer Weltreise ein, liebevoll illustriert mit eigenen Zeichnungen. Es beginnt damit, dass ein Junge in Israel den wunderschönen Granatapfel in die Tasche steckt und mitnimmt. Der reist – immer wieder weitergegeben, verschenkt oder verloren – in viele Länder.Oder wandern wir mit einem kleinen Schweinchen durchs Havelland: „Der kleine Havel aus Berlin“ will die Welt entdecken, packt seinen Rucksack und marschiert los. Autorin Ulrike Koch lässt ihn unterwegs viele fröhliche Abenteuer erleben.Zur Reise ins Zauberland lädt Autorin Eileen Hank mit einer Serie von fünf Büchern ein. Hier machen Kinder, ausgestattet mit magischen Kräften, die Welt ein bisschen besser. In „Neles Abenteuer im Zauberland“ treffen wir Zwerge, Steingeister, plaudernde Tiere und eine Eiskönigin. In „Alischa und die Zaubertränen“ verwandeln diese Tränen den Kummer in eine bezaubernde Liebesgeschichte. „Das Zaubermädchen Nele“ rettet den Jungen Liam und lässt ihn an ihrer zauberhaften Welt teilhaben. „Lili und der Zauberring“ kämpft die liebevolle Lili mit dem magischen Ring für Gerechtigkeit, Frieden und Liebe. Und „Allia und Noel der Zauberjunge Noel“ ist eine ganz romantische Liebesmärchen, das zwischen der realen Welt und der Zauberwelt wechselt.Fröhlichen Vorlese-Stoff hat Gabriele Schienmann in „Omi, erzähl doch mal…“ verfasst. In 12 Kurzgeschichten mit sprechenden Tieren geht es um Freundschaft und gegenseitige Hilfe in spannenden Abenteuern.Eine lustige Hunde-Geschichte ist „Ich, der weltbeste Mowgli aller Zeiten“. Renate Jost-Meyer erzählt auf 480 Seiten alle Streiche aus dem Hunde-Leben des kleinen, charmanten, weißen Familienhundes Mowgli.Als Gute-Nacht-Geschichten bestens geeignet sind die Geschichten und Reime von Kerstin Mahr: „Ming und die verwunschenen Eltern“. Sie eignen sich besonders für kleinere Kinder.Verlag Kern GmbH - Bahnhofstraße 22 – 98693 Ilmenau - Tel. 03677 4656390 - Mail: kontakt@verlag-kern.de



Bildinformation: VERLAG KERN GMBH